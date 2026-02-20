הריקול מתרחב: המוצר הפופולרי מכיל רעלנים בכמות חריגה

משרד הבריאות הודיע הבוקר על הרחבת הריקול של מוצרים שנמצאה בהם כמות גדולה של רעלנים

גל הריקול במוצרי הפיסטוקים מסרב להירגע: חברת "דין שיווק וקלייה 2021 בע"מ" מצטרפת לרשימת החברות שקוראות להחזרת מוצרים, ומפרסמת היום הודעה דחופה לציבור הצרכנים להפסיק את השימוש בפיסטוקים המשווקים תחת המותג "פינוקים מהטבע".

על פי הודעת החברה, הקריאה להחזרה מגיעה בעקבות דיווח מספק חומר הגלם על נוכחות אפלוטוקסינים ברמה חריגה. מדובר ברעלני פטריות הנוצרים באופן טבעי, ועלולים לגרום למחלות ולפגיעה בריאותית ארוכת טווח במידה והם נצרכים.

להלן פרטי המוצר המיועד לאיסוף:

שם המוצר: פיסטוקים טבעיים וקלופים.

המותג: פינוקים מהטבע.

תכולה: מוצר שקיל.

תאריך תוקף: 06.10.2026.

ברקוד: 976846 / 977650.

אל תצרכו את המוצר

החברה מדגישה כי לקוחות שרכשו את הפיסטוקים הללו מתבקשים להימנע מצריכתם באופן מיידי. הקריאה מתבצעת בתיאום מלא עם שירות המזון במחוז מרכז של משרד הבריאות, והחברה פועלת לאיסוף מהיר של המוצר והורדתו מדרכי השיווק.