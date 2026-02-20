אבל בעולם התרבות: השחקן האהוב נפטר בגיל 53

השחקן האהוב, שפרצופו היה מוכר כמעט בכל בית העולם, הלך לעומו בגיל 53 אחרי מאבק קצר במחלה קשה

עולם הבידור האמריקני נפרד הלילה מאחד הפרצופים האהובים והמוכרים ביותר על המסך בשני העשורים האחרונים. אריק דיין, שזכה לתהילת עולם כד"ר מארק סלואן בדרמה הרפואית "האנטומיה של גריי", הלך לעולמו בגיל 53, לאחר מאבק קצר אך אינטנסיבי במחלת הניוון השרירים ALS.

המאבק האחרון: העלאת מודעות עד הרגע האחרון

באפריל 2025 חשף דיין לראשונה כי אובחן עם ALS. מאז הגילוי, בחר השחקן להשתמש במעמדו כדי להעלות את המודעות למחלה הקשה, המשתקת בהדרגה את שרירי הגוף. משפחתו סיפרה כי הקדיש את חודשיו האחרונים למטרה זו, מתוך רצון לעזור לאחרים המתמודדים עם גורל דומה.

"בלב כבד אנו משתפים שאריק הלך לעולמו בתום מאבק אמיץ", נכתב בהצהרה הרשמית של המשפחה. "הוא בילה את ימיו האחרונים עם חברים קרובים, עם אשתו רבקה ועם בנותיו, בילי וג'ורג'יה, שהיו מרכז עולמו".

ממכושפות ועד אופוריה: קריירה של כוכב

דיין פרץ לתודעה בשנות ה-2000 המוקדמות בתפקיד ג'ייסון דין בסדרה "מכושפות", אך השיא הגיע כשנכנס לנעליו של ד"ר מארק סלואן ב"האנטומיה של גריי". דמותו, שזכתה לכינוי המפורסם "ד"ר מקסטימי", הפכה לאייקון טלוויזיוני ולדמות מרכזית בסדרה במשך עונות רבות.

בשנים האחרונות הוכיח דיין את יכולות המשחק המגוונות שלו כשגילם את קאל ג'ייקובס, האב המורכב והמיוסר בדרמה המצליחה "אופוריה" של HBO. בנוסף, כיכב כקפטן טום צ'נדלר בסדרת האקשן "הספינה האחרונה" והופיע בסרטי קולנוע מצליחים כמו "מארלי ואני", "בורלסק" ו"יום האהבה".

המורשת שהשאיר אחריו

מעבר לתפקידיו הבלתי נשכחים, דיין ייזכר כמי שבחר להתמודד עם מחלתו בגלוי ובאומץ. "אריק אהב את מעריציו והיה אסיר תודה על גל האהבה והתמיכה שקיבל", סיכמה המשפחה. מותו משאיר חלל גדול בקרב חבריו לתעשייה ומיליוני מעריצים ברחבי העולם שראו בו סמל לכריזמה ולכישרון.