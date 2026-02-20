סקר מנדטים חדש חושף: מהפך באופוזיציה

אחרי תקופה ארוכה של בהירות יחסית באופוזיציה, הכל מתהפך: סקר מנדטים חדש חושף את המפלגה שלראשונה תופתת את ההובלה

מפת המנדטים ממשיכה להשתנות, והפעם הדרמה האמיתית מתרחשת בתוך גוש האופוזיציה. סקר מנדטים חדש של עיתון 'מעריב' שפורסם הבוקר, מעלה כי מפלגת "ישר!" בראשות גדי איזנקוט מבססת את מעמדה ככוח המוביל באופוזיציה, כשהיא משאירה מאחור את המפלגות הוותיקות של יאיר לפיד ואביגדור ליברמן.

איזנקוט בנסיקה, לפיד וליברמן נחלשים

על פי נתוני הסקר, גדי איזנקוט מצליח למגנט אליו את קולות המרכז. מפלגתו, "ישר!", זוכה ל-13 מנדטים, נתון שהופך אותה למפלגה הגדולה ביותר מבין מפלגות האופוזיציה (ללא המפלגות שטרם הצהירו על כוונותיהן לגבי הממשלה הבאה).

מנגד, מפלגת "יש עתיד" של יאיר לפיד ו"ישראל ביתנו" של אביגדור ליברמן נחלשות משמעותית וזוכות ל-8 מנדטים בלבד כל אחת. גם מפלגת "הדמוקרטים" שומרת על כוח יציב עם 11 מנדטים, אך לא מצליחה לאיים על ההובלה של איזנקוט בגוש.

בצמרת: הליכוד מוביל, בנט נושף בעורפו

בזירה הכללית, הליכוד נשארת המפלגה הגדולה ביותר עם 26 מנדטים, אך נפתלי בנט ממשיך להוות איום ממשי עם 20 מנדטים.

להלן חלוקת המנדטים המלאה לפי סקר 'מעריב':

הליכוד: 26

בנט: 20

ישר! (איזנקוט): 13

הדמוקרטים: 11

עוצמה יהודית: 9

ישראל ביתנו: 8

ש"ס: 8

יש עתיד: 8

יהדות התורה: 7

חד"ש-תע"ל: 5

רע"מ: 5

מתחת לאחוז החסימה: סמוטריץ' וגנץ בחוץ הנתון המדאיג ביותר עבור חלק מהשחקנים המרכזיים נמצא בתחתית הטבלה. לפי הסקר, מפלגת כחול לבן בראשות בני גנץ לא עוברת את אחוז החסימה, וכך גם מפלגת הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ'. לצדן, גם מפלגת המילואימניקים ובל"ד נשארות מחוץ לכנסת.