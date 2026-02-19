יעקב ברדוגו בהלם מנתניהו: "זה מהלך מטורף!"

יעקב ברדוגו, הפרשן הפוליטי של ערוץ 14, תקף הערב (חמישי) בחריפות את ראש הממשלה בנימין נתניהו, זאת לאחר שדווח כי נתניהו ושר המשפטים יריב לוין פועלים להסיר מסדר היום את "החוק לשמירת המקומות הקדושים המכונה גם "חוק הכותל", וטען כי מדובר בהליכה עיוורת אחרי בג"ץ.

בדבריו אמר ברדוגו: "ההחלטה של בג"ץ היא בעיניי על רמת המטורפות. הדבר היותר מטורף הוא שנתניהו ויריב לוין חושבים להוריד את הנושא הזה. מה, ממשלת ישראל בראשות נתניהו הולכת בעד בג"ץ? נגד דרכי היהדות?"

עוד הוא הוסיף: "אני לא מאמין שראש הממשלה הולך עם בית המשפט העליון. אני לא מקבל את זה".



