עמית סגל חושף: "על הקו היה בכיר חמאס"

הפרשן הפוליטי עמית סגל בחשיפה דרמטית: על הקו היה בכיר חמאס שאמר לו מה לעשות

עמית סגל חשף היום (חמישי) בטורו ב'ישראל היום', כי בכיר חמאס דיבר עם מנסור עבאס.

כך כתב סגל: "מנסור עבאס אמר אמת בראיון לדנה ויס, כשסיפר שקיבל טלפון ב־2021 מקטאר עם ניסיון שכנוע לא ללכת עם בנט אלא עם נתניהו. אבל כל האמת מרתקת עוד יותר: הטלפון היה מקטאר, אבל לא מקטארי. על הקו היה בכיר חמאס. הוא סבר שפני נתניהו להמשך הרגיעה וההבנות השקטות, ואילו דווקא ממשלה חדשה תיגרר למבצע ברצועה.

חלפו חמש שנים, חמאס כבר לא פועל למען ממשלת ימין על מלא (או כמעט מלא). אבל הנסיבות היסודיות לא השתנו. עבאס עדיין רוצה להיכנס לממשלה בכל מחיר, ויריביו במגזר רוצים רשימה משותפת שתעלה את שיעור ההצבעה הערבי. הסטטיסטיקה הרי לא משקרת: איחוד ערבי מניב לא פחות מ־13 מנדטים ותמיד נגמר באופוזיציה; פיצול מניב עד עשרה מנדטים, אך מאפשר לעבאס להשפיע מבפנים. חבריו של עבאס סבורים שהפעם אפשר להגיע ל־16 מנדטים בזכות ה"אקס פקטור": הדחת בן גביר מהממשלה. הם יאמרו למצביעיהם שגם אם תוקם ממשלת אחדות יהודית, עוצמה יהודית תישאר בחוץ".

עוד טען סגל כי נתניהו ובנט שניהם לא מעוניינים בהקמת הרשימה המאוחדת. כל אחד וסקריו שלו. סגל כתב: "בגוש השינוי סומכים על רוב הסקרים בערוצי הטלוויזיה, שבהם, ללא איחוד ערבי, האופוזיציה נמצאת במרחק נגיעה מהשגת 61 מנדטים.

נתניהו סומך על סקרי הליכוד, שבהם גוש הימין עומד על 59 או 60 מנדטים. גוש ערבי גדול הוא כמו קניית פוליסת ביטוח יקרה נגד אסונות: היא מונעת מהיריב להשיג רוב, במחיר של כיווץ הגוש שלך. כידוע, גם נתניהו וגם בנט היו קונים בשקל האחרון שלהם לא פוליסה, אלא כרטיס חישגד".