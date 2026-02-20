מבזקים
סרוגים

זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת תרומה תשפ"ו

פָּרָשַׁת תְּרוּמָה היא פרשת השבוע השביעית בספר שמות. היא מתחילה בפרק כ"ה, פסוק א' ומסתיימת בפרק כ"ז, פסוק י"ט. זמני כניסת שבת ויציאת שבת

ג' אדר התשפ"ו
זמני כניסת שבת ויציאת שבת פרשת תרומה תשפ"ו
הדלקת נרות שבת צילום: מנדי הכטמן / פלאש90

פָּרָשַׁת תְּרוּמָההיא פרשת השבוע השביעית בספר שמות. היא מתחילה בפרק כ"ה, פסוק א' ומסתיימת בפרק כ"ז, פסוק י"ט. הפרשה עוסקת בהוראות לבניית המשכן וכליו. פרשת תרומה נקראת לרוב בשבוע שלפני תענית אסתר חוץ מאשר שנה מעוברת.

זמני כניסת ויציאת השבת

ירושלים

כניסת השבת: 16:54. יציאת השבת: 18:08

תל אביב

כניסת השבת: 16:57. יציאת השבת: 18:05

חיפה

כניסת השבת: 17:02. יציאת השבת: 18:08

באר שבע

כניסת השבת: 17:12. יציאת השבת: 18:10

חברון

כניסת השבת: 17:14. יציאת השבת: 18:08

גוש עציון

כניסת השבת: 17:14. יציאת השבת: 18:08

אריאל

כניסת השבת: 16:59. יציאת השבת: 18:08

אילת

כניסת השבת: 17:03. יציאת השבת: 18:10

צפת

כניסת השבת: 17:02. יציאת השבת: 18:06

זמני יציאת שבת שבת הדלקת נרות שבת יציאת שבת כניסת שבת זמני כניסת שבת פרשת השבוע פרשת תרומה הדלקת נרות