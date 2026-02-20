אירוע בטחוני חמור בגבול רצועת עזה

אירוע בטחוני חמור נרשם אמש בגבול רצועת עזה. בצה"ל הבהירו כי האירוע כולו היה במעקב של התצפיות הצה"ליות

דרמה נרשמה אמש בגבול רצועת עזה, כאשר עשרות אזרחים ישראלים חצו את גדר המערכת משטח מדינת ישראל לתוך שטח הרצועה. האירוע, שהתרחש תחת אבטחה כבדה במרחב, הסתיים ללא נפגעים בנפש לאחר התערבות מהירה של כוחות הביטחון.

במעקב תמידי של התצפיות

מרגע חציית הגדר, האזרחים היו במעקב רציף של תצפיות צה"ל שעקבו אחר כל תנועה שלהם בשטח. כוחות צה"ל שפעלו במרחב הוקפצו לנקודה, עצרו את כלל האזרחים והשיבו אותם בבטחה לשטח מדינת ישראל. לאחר החזרתם לארץ, הם הועברו לטיפול והמשך חקירה של משטרת ישראל.

צה"ל מגנה: "מסכן את הביטחון"

בצבא רואים את האירוע בחומרה רבה ומדגישים את הסיכון הטמון בפעולות מסוג זה. בהודעה רשמית נמסר כי צה"ל מגנה בתוקף את חציית האזרחים לשטח רצועת עזה.

לפי הודעת הצבא, פעולות אלו מסכנות באופן ממשי הן את ביטחונם של האזרחים עצמם והן את כוחות צה"ל הפועלים באזור. בצבא שבים ומבהירים כי מדובר בשטח מאוים וכי על הציבור להישמע להנחיות הביטחוניות ולא להתקרב או לחצות את גדר המערכת.