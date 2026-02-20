אשדוד: גבר כבן 40 נפצע קשה בתאונת דרכים אחרי שרכבו התהפך

שני כלי רכב פרטיים התנגשו בכביש 4 סמוך למחלף עד הלום. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו בזירה טיפול רפואי לגבר שנפצע בעקבות התאונה וסבל מחבלה רב מערכתית

תאונת דרכים קשה בכביש 4: שני כלי רכב פרטיים התנגשו בסמוך למחלף עד הלום ליד אשדוד וגרמו לפציעתו של גבר כבן 40.

חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופיהו לבי"ח אסותא באשדוד 4 פצועים, בהם: גבר כבן 40 במצב קשה, מחוסר הכרה עם חבלה רב מערכתית ו-3 פצועים נוספים במצב קל.

חובש בכיר במד"א מתן מזרחי, סיפר: "ראינו רכב הפוך על צידו ובתוכו נלכד גבר כבן 40, מחוסר הכרה עם חבלות קשות בגופו. תוך כדי פעולות החילוץ, הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים שכלל הנשמות ולאחר שחולץ פינינו אותו לבית החולים כשמצבו לא יציב."