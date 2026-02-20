ירושלים: תינוק שנולד בבית פונה לבית חולים במצב קשה מאוד

הלידה בבית הסתבכה: תינוק שיולד היום (שישי) בבית בירושלים פונה בית החולים להדסה הר הצופים לאחר החייאה בשטח .
בבית החולים התינוק הונשם ומטופל כעת ביחידה לטיפול נמרץ ילודים במצב קשה מאוד. היולדת פונתה אף היא ומטופלת בחדר הלידה שבבית החולים.
תינוק שיולד בבית פונה לבית החולים הדסה הר הצופים לאחר שנאלץ לעבור החייאה בשטח. גם היולדת פונתה לקבלת טיפול רפואי בבית החולים
