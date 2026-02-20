סגירת מעגל באנטבה: צבא אוגנדה יקים פסל לזכרו של יוני נתניהו

אין להם גבול: אלמונים השחיתו אנדרטה לזכרו של יוני נתניהו

במחווה היסטורית יוצאת דופן שזכתה לתהודה רבה ברשתות החברתיות, הודיע היום (שישי) מפקד צבא אוגנדה על כוונת המדינה להקים פסל לזכרו של סגן-אלוף יונתן (יוני) נתניהו ז"ל.

הפסל יוצב בטרמינל הישן באנטבה, בדיוק בנקודה שבה נפל מפקד סיירת מטכ"ל במהלך המבצע הנועז לשחרור חטופי המטוס ב-1976.

בציוץ שפרסם בחשבון ה-X שלו, כתב המפקד דברים חמים ומפתיעים בעומקם:

"במטרה לחזק את קשרי הדם הקרובים שלנו עם ישראל, נחשוף בקרוב פסל לזכרו של יוני נתניהו בנקודה המדויקת שבה הוא נהרג בשדה התעופה באנטבה. יוני היה אחיו הגדול של ראש הממשלה בנימין נתניהו. שאלוהים יברך את אוגנדה ואת ישראל."

הבחירה בביטוי "קשרי דם" אינה מקרית; היא מסמלת את המהפך הדרמטי שעברו היחסים בין המדינות. מאז ימי העוינות של משטר אידי אמין, הפכה אוגנדה לבעלת ברית אסטרטגית של ישראל באפריקה. הצבת הפסל בלב האתר שהפך לסמל של לחימה בטרור, מהווה הכרה רשמית של צבא אוגנדה בגבורה הישראלית ובמחיר האישי הכבד ששילמה משפחת נתניהו.

עבור הציבור הישראלי, מדובר בסגירת מעגל מרגשת. הטרמינל הישן באנטבה, ששימש עד כה בעיקר כאתר ביקור למשלחות, יקבל כעת מימד רשמי של הנצחה, המדגיש כי זכר המבצע חי וקיים לא רק בישראל, אלא גם על האדמה בה התרחש.