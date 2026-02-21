אחרי ראיון בו הגן על יהודים: סעודיה תוקפת את שגריר ארה"ב

השגריר האמריקאי לישראל, מייק האקבי, התראיין אל שדרן הרשת האנטישמי טאקר קרלסון, במאמץ להתעמת עם תאוריות הקונספירציה האנטישמיות כנגד ישראל. כעת סעודיה מגנה בחריפות את דברי השגריר בראיון.

במהלך סוף השבוע פורסם הראיון בין האקבי וקרלסון, במהלכו מפריך האקבי שורה של אמירות ותאוריות קונספירציה אנטישמיות כנגד ישראל והיהודים, אך ערב הסעודית בוחרת כעת לגנות את דבריו בנוגע לשאלה תאולוגית דתית, שהעלה קרלסון בעצמו.

במהלך הראיון נשאל האקבי על גבולות ישראל התנכיים, והסביר כי על פי הפסוקים בתנ"ך נמסרו לישראל השטחים בין נהר הפרת והחידקל, שנמתחים אל תוך עיראק מצרים ומדינות נוספות. האקבי הסביר כי לפי התנ"ך זה הציווי וההבטחה האלוהית, שליטה בחלקים נרחבים במזרח התיכון, וכי לו, בתור נוצרי אדוק, אין בעיה עם זה.

כעת, משרד החוץ הסעודי מפרסם הודעת גינוי תמוה אל דבריו של האקבי, במה שנראה כמתרעמות מתוכננת ומבויימת. משרד החוץ הסעודי מסר: "משרד החוץ מגנה בכל תוקף ומתנער לחלוטין מהצהרותיו של שגריר ארצות הברית בישראל, בהן טען בביטול כי שליטה ישראלית על המזרח התיכון כולו תהיה דבר מקובל".

הסעודים המשיכו והזהירו: "הממלכה מדגישה את סירובה המוחלט להצהרות חסרות אחריות אלו, המהוות הפרה של החוקים הבינלאומיים ואמנת האו"ם והנורמות הדיפלומטיות. מדובר בתקדים מסוכן מצד פקיד אמריקאי, הנחשב לזלזול ביחסים המיוחדים של מדינות האזור עם ארצות הברית".