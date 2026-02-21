קריאות "מוות לחמינאי" בלב טהראן: ההפגנות באיראן התחדשו

אחרי רגיעה של יותר מחודש, הפגנות ספורדיות מתפתחות שוב בלב איראן, מפגינים קראו "מוות לחמינאי" במרכז טהראן, וקרא להפלת שלטון האייתולות

קצת מעל ל-40 יום אחרי טבח המפגינים העצום על ידי המשטר האיראני, במהלך הלילה בין ה-8 ל-9 בינואר והימים שאחריו, אז נרצחו עשרות אלפים של מפגינים ואזרחים חפים מפשע ברחבי המדינה, ניצוצות ראשונים של מחאה חזרו לרחובות.

קריאות מוות לחמינאי, ללא קרדיט

בשעות האחרונות שורה של מחאות התפרצו במספר מוקדים באיראן, כאשר ההפגנות המרכזיות והמשמעותיות ביותר התפתחו באוניברסיטאות של טהראן. שם בלב עיר הבירה, קרא סטודנטים ואזרחים למותו ונפילתו של "הדיקטטור חמינאי" וקראו להחלפתו והחלפת שלטון האייתולות.

קריאות לחזר השא, ללא קרדיט

במהלך היום התקיימו שורה של הפגנות במספר מוקדים, כאשר ברובן נקראו קריאות כנגד שלטון האייתולות, והשליטים הדתיים של איראן, בנוסף לקריאות "ג'אוויד שא", קריאות לחזרתו של שלטון המלכות של השא באיראן.

המחאות בטהראן, ללא קרדיט

על פי הדיווחים, לאחר זמן קצר, פעלו השלטונות ביד קשה לפרק את ההפגנות, ודווח על מספר רב של פצועים בין הסטודנטים שהפגינו כנגד השלטון, כאשר גם נשיא אוניברסיטת שריף בטהראן, בה התחיל גל ההפגנות הנוכחי, קורא לשימוש ביד קשה כנגד הסטודנטים. "יש לנקוט צעדים חמורים כנגד על סטודנט שהפר את הנהלים ואת הסדר הציבורי" הסביר.