צה''ל תקף בלבנון; חודשו המחאות באיראן; סיכום חדשות השבת

תקיפות נרחבות של צה''ל בלבנון הובילו למספר רב של הרוגים בארגון חזבאללה, במקביל לתקיפות בעזה

מטוסי קרב של חיל האוויר תקפו במהלך השבת מפקדות של ארגון הטרור חיזבאללה במרחב בעלבכ שבעומק לבנון. לפי דיווחים לבנוניים, בהפצצות נרשמו נפגעים רבים.

תקיפות צה''ל בלבנון. דובר צה''ל

מדובר צה"ל נמסר כי המפקדות שהותקפו שימשו את מחבלי הארגון לצורך תכנון וקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל. "צה"ל תקף במרחב בעלבכ וחיסל מספר רב של מחבלים המשתייכים למערך הטילאות של ארגון הטרור חיזבאללה, בשלוש מפקדות שונות של הארגון", נמסר. "המחבלים זוהו פועלים בעת האחרונה להאצת תהליכי מוכנות והתעצמות, בתוך תכנון ירי לעבר מדינת ישראל וקידום מתווי טרור המסכנים את כוחות צה"ל ואזרחי ישראל".

צה''ל תקף גם בעזה

בנוסף לתקופות בלבנון, מדובר צה''ל נמסר כי מוקדם יותר היום (ש'), כוחות צוות הקרב של החטיבה הצפונית הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו מחבל במרחב הקו הצהוב שהתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי.

מיד לאחר הזיהוי, הכוחות חיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום. "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

חודשו ההפגנות באיראן

על רקע צבירת הכוחות האמריקאים ברחבי המזרח התיכון, הפגנות ענק התקיימו במספר אוניברסיטאות באיראן, במהלכן נשמעו קריאות "מוות לחמינאי".

בתוך כך, הנשיא טראמפ התייחס בפעם הראשונה להערכת היקף ההרוגים בטבח המפגינים באיראן בתחילת ינואר: ״32 אלף איש נהרגו בפרק זמן קצר מאוד". מספר זה דומה למספרים שמפרסמים גורמי האופוזיציה האיראנית.