מהפך קיצוני: גשם, שלג ושטפונות; תחזית מזג אוויר לשבוע הקרוב

אחרי הפוגה ארוכה, מזג אוויר השבוע יהיה חורפי. תחול ירידה בטמפ' ויירדו גשמים מקומיים מלווים בסופות רעמים. בחרמון יירד שלג.

יום ראשון 22.02.26:

מעונן חלקית, תחול ירידה בטמפרטורות, בעיקר בהרים ובפנים הארץ. בצפון הארץ צפוי טפטוף/גשם מקומי ‏קל. בלילה ירד גשם מקומי בעיקר לאורך בחוף ובצפון הארץ.

יום שני 23.02.26:

מעונן חלקית עד מעונן עם ירידה נוספת בטמפרטורות, גשמים מקומיים ירדו מידי פעם בעיקר בצפון הארץ ובמרכזה, ויתכנו סופות רעמים בודדות. בפסגת החרמון ירד שלג. קיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח, אחה"צ צפוי גשם מקומי גם בצפון הנגב.

יום שלישי 24.02.26:

מעונן חלקית עד מעונן, עד לשעות אחה"צ ירדו גשמים מקומיים, מצפון הארץ ועד לצפון הנגב, וקיים חשש לשיטפונות בנחלי המזרח,בפסגת החרמון ירד שלג.

יום רביעי 25.02.26:

מעונן חלקית, עם עליה קלה בטמפרטורות. ירד גשם מקומי בצפון הארץ ויתכן גם במרכזה.

יום חמישי 26.02.26:

מעונן חלקית עד מעונן, ירד גשם מידי פעם בצפון הארץ ובמרכזה. תחול ירידה קלה בטמפרטורות והן ממוצעות לעונה