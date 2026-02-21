השירות המטאורולוגי: עדכון חשוב לשבוע הקרוב

רגע לפני תחילת השבוע, השירות המטאורולוגי מעניק הצצה למה שצפוי לקרות בשבוע הקרוב. כל הפרטים

מי שנהנה מהשמש המלטפת של סוף השבוע, כדאי שיכין מחדש את המעילים והמטריות. אחרי ימים חמימים מהרגיל, מזג האוויר משנה את פניו והופך חורפי וסגרירי כבר ממחר.

בשירות המטאורולוגי מסכמים יממה חמה במיוחד ומציינים כי "הטמפרטורות היום היו גבוהות משמעותית מהממוצע העונתי (5 מעלות מעל הממוצע) והגיעו בהרים לכ-20 מעלות". אולם, השמש האביבית הזו עומדת להיעלם במהירות: "מחר ירדו הטמפרטורות לערכים הממוצעים לסוף פברואר והשבוע הקרוב כולו יהיה בסימן טמפרטורות של שלהי חורף ולא של אביב".

מתי יירד גשם?

לפי התחזית המעודכנת, החזרה לשגרה החורפית תתבצע בשני שלבים עיקריים. הגשם יחזור השבוע ל-"שני פרקי גשם עיקריים אך קצרים". הסבב הראשון יחל כבר בתחילת השבוע: "הראשון יתחיל ביום שני, תחילה בצפון הארץ ובמהלך היום ולקראת ערב יגיע הגשם גם למרכז ולצפון הנגב, אבל לא בכמויות גדולות".

הגשמים לא יעזרו לנו כל כך מהר, שכן "בשלישי בבוקר הגשמים יתרכזו במערב וצפון הנגב", ובהמשך הימים שלישי ורביעי יהיה "סגרירי עם גשמים מקומיים בעיקר בצפון".

התחזקות לקראת סוף השבוע

השיא של המערכת הקרובה צפוי להגיע לקראת סוף השבוע. בשירות המטאורולוגי צופים כי ב-"חמישי בבוקר התחזקות של הגשם בצפון הארץ והתפשטותו למרכז במהלך היום".

ומה לגבי המאזן הכולל של המשקעים? בסיכום שבועי נראה כי הטבע מתכנן לנו השקיה משמעותית: "במהלך השבוע כולו צפויים כ-30-40 מ״מ בצפון הארץ ו-20-30 מ״מ במרכזה ובנגב המערבי".

אז רגע לפני שהאביב משתלט, נראה שסוף פברואר מחזיר לנו את האווירה הסגרירית והמוכרת.