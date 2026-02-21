נשים. יוזמות. חינוך פרק 7: על נשים בתקשורת

פודקאסט השנים של סרוגים: תשעה קבין – נשים. יוזמות. חינוך–בהגשת גבריאל יואלי. הפודקאסט – כשמו עוסק ביוזמות, בחינוך ובעיקר בשיח בין נשים, על איך להוביל להצלחה ובפרק 7 מתארחת כתבת סרוגים אפרת קרסנר.

אפרת קרסנר - עיתונאית וכתבת באתר סרוגים לאחר שנים בתעשיית התקשורת - בין היתר ב-mako, ynet ו-ישראל היום, אפרת מביאה לשיחה מבט כן וישיר על עבודתה ככתבת וכאישה בתעשייה מעצבת תודעה. בזמן שמשרד החינוך מקדם יוזמות לשילוב נערות ונשים בתחומי המדע והטכנולוגיה, מסתבר שבתחומים ההומניים נשים עדיין אינן מאיישות די תפקידי מפתח בקדמת הבמה. בפרק הזה אנחנו מנסות להבין: מהם החסמים הסמויים שמלווים בנות כבר מגיל צעיר? כיצד נבנה ביטחון עצמי אמיתי בגיל חינוך חובה? ומה אפשר לעשות כבר בבית הספר כדי לאפשר להן לצעוד בביטחון לעבר תפקידי השפעה – בכל תחום שבו יבחרו? שיחה על תקשורת, חינוך, תקרות זכוכית ועל מה שביניהם. להאזנה לפרק בסופטיפיי - לחצו כאן