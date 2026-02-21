הכוכב הבריטי נגד האנטי-ציונים: "אל תחגגו את מותה של חברתי"

לאחר פטירתה בטרם עת של המפיקה הישראלית דנה עדן, מצא את עצמו שחקן "טהרן", בלב סערה ברשת. כשגולשים אנטי-ישראלים החלו לשמוח לאיד ולתקוף אותו על הספדו, הוא לא נשאר חייב: "מי שמתענג על מותה של חברה שלי – שילך לעזאזל"

בשבוע האחרון, עולם הטלוויזיה הישראלי והבינלאומי התבשר בכאב על לכתה בטרם עת של דנה עדן, המפיקה והיוצרת המוערכת שעמדה מאחורי סדרת הריגול המצליחה "טהרן". אך בעוד רבים בתעשייה ספדו לה, היו מי שבחרו לנצל את הרגע כדי להפיץ שנאה – מה שהוביל לתגובה יוצאת דופן בחריפותה של אחד משחקני הסדרה.

יו לורי, השחקן שהשתתף בסדרה, מצא את עצמו תחת מתקפה של גולשים אנטי-ישראלים לאחר שפרסם דברי פרידה מחברתו וקולגתו המנוחה.

הטוקבקיסטים האשימו אותו בתמיכה בציונות ובישראל בשל עבודתו המשותפת עם עדן, אך לורי לא נותר חייב. בציוץ שהפך ויראלי בטוויטר (X), הוא הבהיר את עמדתו בצורה שלא משתמעת לשתי פנים, תוך שהוא מציב קו אדום מוסרי.

"שום דבר ממה שאמרתי או עשיתי מעולם לא יכול להוביל אדם שפוי להאמין שאני ציוני", כתב פלשלר בפנייה ישירה לתוקפים. "עם זאת, אם מישהו מתענג על מותה של חברה שלי – כן, אני אחסום אותו. אם לא הייתם עושים את אותו הדבר במקומי, אתם מוזמנים ללכת לעזאזל".

הפוסט של לורי מדגיש את המורכבות הבלתי אפשרית שבה נמצאים שחקנים בינלאומיים העובדים עם הפקות ישראליות בימינו. למרות רצונו להתרחק מהגדרה פוליטית ציונית, לורי בחר להבהיר כי אנושיות וחברות קודמות לכל אג'נדה. דבריו זכו לתמיכה רבה מצד גולשים שחיזקו את זכותו להתאבל על חברה קרובה מבלי להפוך למטרה לניגוח פוליטי.