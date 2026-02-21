חלק מהמצוק בהרצליה קרס; ראש העיר יריב פישר: לא אירוע נקודתי

רשות הטבע והגנים הודיעה כי בשבת בבוקר חלק מהמצוק בחוף סידני עלי בהרצליה קרס. פקחי הרשות הגיעו למקום ובודקים את נסיבות האירוע.

המצוק בחוף סידני עלי צילום: אסף ניסנבוים, רשות הטבע והגנים

ברשות הדגישו כי מדובר באזור הסגור לציבור באופן קבוע ואין זו סגירה זמנית, וזאת בשל סכנת התמוטטות ממשית, ומסרו: "לכל אורך המצוק החופי מאיזור פלמחים ועד חדרה קיימת סכנת התמוטטות מיידית של המצוק. הציבור מתבקש לשמור מרחק ולפעול בהתאם לשילוט ההסברה המוצב בשטח".

ראש העיר הרצליה יריב פישר אמר: "אנחנו רגע לפני סגירת חופי הים בהרצליה. קריסת המצוק היא לא אירוע נקודתי. היא תוצאה של גרירת רגליים של שנים ואי תקצוב של תוכנית ההגנה הארצית על מצוקי החוף. לא ניקח סיכון של חיי אדם - בלי מהלכים מיידיים של המדינה ואם לא יימצא פתרון ניאלץ לשקול סגירת מקטעי חוף. אני קורא לשרה להגנת הסביבה ולמשרד ההפנים להגיע להסכמות ופתרונות. האחריות היא לאומית - גם הפתרון חייב להיות לאומי. לא נחכה לאסון".