דיווח: חיזבאללה נערך למלחמה עם ישראל

בעוד המתיחות האזורית מול איראן שוברת שיאים, נראה שגם בלבנון נערכים ליום פקודה. ערוץ "אל-ערבייה" דיווח היום (שבת) כי ארגון חיזבאללה נכנס לכוננות שיא לקראת האפשרות של מתקפה ישראלית נרחבת נגדו. על פי הדיווח, הנהגת הארגון הגבירה לאחרונה את תדירות הפגישות הצבאיות והביטחוניות במטרה לגבש תוכניות מבצעיות למלחמה הנתפסת כצפויה וקרובה.

מעורבות איראנית ישירה בשטח

הנתון המטריד ביותר בדיווח נוגע לזהות המנהלים של ההיערכות הזו. מקורבים לארגון מסרו לערוץ כי מי שמנהל בפועל את ההיערכות הם קצינים איראניים ממשמרות המהפכה. חלק מהקצינים הללו שהו בלבנון כבר תקופה ארוכה, אך חלקם הגיעו למדינה רק לאחרונה – זאת בעקבות השיח הגובר על אפשרות למתקפה אמריקנית נגד טהראן.

המקורות מציינים כי הקצינים האיראנים לא מסתפקים בייעוץ מרחוק; הם קיבלו אחריות מלאה על שיקום יכולות חיזבאללה, מפקחים באופן אישי על המוכנות למלחמה ועורכים פגישות ישירות עם פעילי הארגון כדי להעביר להם הנחיות מבצעיות.

היחידה הרקטית על המוקד

הדיווח חושף כי אחת מהפגישות הללו, בפיקוח איראני, התקיימה ביחידה הרקטית בבקאע – אותה יחידה שהותקפה רק אתמול על פי מקורות זרים. העובדה שהקצינים האיראנים נמצאים עמוק בתוך המערכים הרגישים ביותר של חיזבאללה מעידה על החשש הכבד בטהראן ובביירות מפני העתיד לבוא.

בחיזבאללה לא מנסים להסתיר את תחושת הדחיפות. המקורבים לארגון הדגישו בשיחה עם הערוץ כי הם סבורים שמתקפה ישראלית נגד חיזבאללה היא "עניין של זמן" בלבד, וכי הארגון פועל תחת ההנחה שהעימות החזיתי קרוב מאי פעם.