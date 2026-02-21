להימלט מיד: המדינה האירופאית קוראת לאזרחיה לעזוב את איראן

גרמניה מצטרפת למדינות רבות מהאזור והעולם, בקריאה נוספת לאזרחיה לעזוב את איראן לאלתר, בכל דרך אפשרית

השלטונות באיראן שיגרו צפירת אזהרה חמורה לאזרחיהם השוהים באיראן, משרד החוץ והביטחון הגרמניים שיגרו הודעה חמורה הקוראת לכל אזרחי גרמניה לעזוב את איראן בהקדם.

בהודעה שהופצה על ידי הרשויות הגרמניות, נמסר לאזרחי המדינה "אנו מתריעים וקוראים לאזרחי ותושבי גרמניה, לעזוב בדחיפות ולאלתר את איראן, באופן מיידי ובכל דרך".

הקריאה הגרמנית מגיעה על רקע המשך ההתחממות הצבאית, וההצטיידות של איראן וארצות הברית, לקראת עימות אפשרי במפרץ.

רק לאחרונה אמר הקנצלר הגרמני, פרידריך מרץ, הודיע כי "המשטר באיראן לא ישרוד עוד זמן רב, אולי ימים, אולי שבועות". הדברים נאמרו לפני שבועות בודדים.