השירות המטאורולוגי בעדכון משמח: "בעוד 3 ימים"

לקראת סוף השבוע, השירות המטאורולוגי מסכם את השבוע שחלף ומעניק הצצה למה שצפוי לקרות במהלך השבוע הבא, עם הפתעה נעימה

אחרי תקופה יבשה וחמימה יחסית, מזג האוויר עומד להשתנות באופן דרמטי במהלך סוף השבוע הקרוב. השירות המטאורולוגי פרסם היום (חמישי) תחזית מפורטת המבשרת על יומיים מאובקים במיוחד, שבסופם מחכה לנו המערכת הגשומה שכולנו חיכינו לה.

רוחות מזרחיות ואובך כבד

השינוי יחל כבר מחר בשעות הצהריים, כאשר האוויר יהפוך למחניק ומאובק. על פי הודעת השירות המטאורולוגי: "בשישי בצהרים יתחזקו הרוחות ממזרח ויגיעו למשבים של 60 קמ״ש בהרי המרכז".

הרוחות הללו יביאו איתן "מתנה" לא נעימה מהשכנה ממזרח: "הרוחות העזות ישאו איתן אבק מדבריות ירדן אשר יגרמו לאובך כבד ברחבי הארץ עם מוקדים משמעותיים בנגב, בערבה ובהרי המרכז".

המהפך החורפי

החדשות הטובות מגיעות בתחילת השבוע הבא, כאשר האבק יתפזר ויפנה את מקומו לענני גשם. בשירות המטאורולוגי מציינים כי "ביום ראשון ישקע האובך והטמפרטורות ירדו ובשני בבוקר יחזור הגשם, תחילה לצפון ובמהלך היום הוא יתפשט גם למרכז".

המערכת לא תעצור שם ותדרים בהמשך השבוע: "לקראת ערב ובלילה שבין שני לשלישי הוא יגיע גם לצפון הנגב ולמדבר יהודה ויש גם סיכוי לשיטפונות באזורים הללו".