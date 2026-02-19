נתניהו באיום לאיראן: "תקבל מכה שהיא לא חלמה עליה"

ראש הממשלה בנימין נתניהו נאם היום (חמישי) בטקס סיום קורס קצינים קרביים בבה״ד 1, שם הוא התייחס לאתגרים של מדינת ישראל.

ואני רוצה להגיד לכם ולכלל אזרחי מדינת ישראל, כולנו עברנו תהליך דומה במלחמת התקומה. נקודת הפתיחה של המלחמה היא לא בהכרח נקודת הסיום שלה. בפתח המלחמה ידענו טבח נורא שחוללו המפלצות מרצועת עזה. אל מול האכזריות האיומה של מחבלים צמאי דם נעמדנו על רגלינו. השבנו מלחמה-שערה לתוקפינו. גבינו מחירים כבדים מאוד ממבקשי נפשנו. הסרנו את טבעת החנק ש'ציר הרשע' האיראני ביקש להניח על צווארנו. ולא פחות חשוב מכך – השבנו ארצה את כל חטופינו, עד האחרון שבהם - רני גואילי ז"ל.

בימי הלחימה העצימה פגשתי חלק מכם בשטח – כלוחמים מן המניין – הרבה לפני שהגעתם לקורס הקצינים. ראיתי מקרוב את הנחישות שלכם. התפעלתי מאומץ-הלב שלכם. אני מצדיע לתעוזה שלכם, ואני מצדיע לאמונה בצדקת דרכנו. הסתערתם קדימה אל תוך קיני הטרור. השמדתם תשתיות אויב. הרסתם מנהרות מוות. חיסלתם מחבלים – הרבה מאוד מחבלים.

רוח הניצחון ליוותה אתכם בכל צעד שעשיתם. הרוח הכבירה שלכם, יחד עם הרוח הכבירה של העם כולו – נתנו לי ולממשלת ישראל גיבוי חזק לקבל החלטות מושכלות ונועזות. אל מול לחצים עצומים מבית ומחוץ – לא התקפלנו, לא ויתרנו. מעזה ועד תימן, מלבנון ועד איראן – כל מי שתקף אותנו, ספג את נחת זרוענו".

עוד הוסיף נתניהו: "אנחנו ערוכים לכל תרחיש. ואם האייתולות יטעו ויתקפו אותנו - הם יחוו תגובה שהם אפילו לא יכולים לעלות בדעתם.

באשר לעזה - כוחותינו לופתים מכל עבר את רצועת עזה שבה החלה המלחמה. בהתאם ליעדי המלחמה שקבענו – החמאס יפורק מנשקו ועזה תפורז. סיכמנו עם ידידינו בארה"ב: לא יהיה שיקום הרצועה לפני פירוז הרצועה.

בקרוב חמאס יעמוד בפני דילמה: להתפרק מנשקו בדרך הקלה – או להתפרק מנשקו בדרך הקשה. אבל הוא יפורק מנשקו, ועזה לא תאיים עוד על ישראל".