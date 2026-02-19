מלחמה בכל הכוח בטרור: צה"ל שואף לחסל כל מיידה אבנים

בצה"ל מתכוננים לרמדאן: טיפול חזק בטרור האבנים העולה, פעולות גדולות בחברון, והתכוננות למצב של הסלמה במקרים של קריסת הרשות או תקיפה מאיראן, ואיך בצה"ל יתמודדו עם עליית פלסטינים להר הבית?

במערכת הביטחון מתכוננים לחודש הרמדאן ביו"ש, כשברקע התגברות טרור האבנים, ירי החמולות בחברון, קריסת הרשות הפלסטינית, סכנת התקיפה באיראן והתרחבות ההתיישבות. בצה"ל החליטו על מדיניות קשה נגד הטרור, שכוללת הריגת מידי אבנים, מבצעים רחבים ביו"ש לצד ניסיון לאפשר חופש פולחן.

המדיניות בצה"ל כלפי טרור האבנים והבקת"בים המתגבר, היא כטרור לכל דבר. גורם בכיר בצבא מבהיר שהשאיפה היא לנסות להרוג את מחבלי האבנים כמו מחבלים אחרים, גם אם מדובר בנערים.

ערבים בהר הבית צילום: ג'מאל עוואד / פלאש 90

כוחות הביטחון יוזמים גם פעילות התקפית רחבה ברחבי יו"ש. בעקבות האירועים האחרונים בחברון, בהם ירי חמולות סיכן את תושבי קריית ארבע, בצבא יצאו כפי שפורסם למבצעים רחבים בעיר.

בצה"ל החליטו על נקיטת צעדים חריפים שכוללים כתרים, עוצרים ושינויים הנדסיים בשטח. בצבא מתכוננים גם לאפשרות של שהייה ארוכה ותפיסת בתים.

ההערכות המבצעית לרמדאן: חופש פולחן ואפס סובלנות לטרור

21 גדודים פועלים ברחבי יו"ש. כוחות קומנדו ופלוגות תגבור הועברו לחזק. בניגוד לשנים קודמות, שבהן הצבא נהג לצמצם נוכחות בתקופה זו כדי "להרגיע את השטח", השנה הפעילות היא "עצימה ואגרסיבית" יותר. הכוחות מבצעים מבצעים חטיבתיים גדולים היקף בערים ובכפרים כדי לסכל תשתיות טרור עוד לפני יציאתן אל הפועל.

לצד המדיניות ההתקפית, בצה"ל מנסים לאפשר חופש פולחן לפלסטינים, אך אם תזוהה עלייה ברף הטרור או בחיכוך מול המתיישבים, התגובה תהיה "נטולת פילטרים".

הפעולות בחברון צילום: דובר צה

בצה"ל גם העלו רמה במלחמה בהסתה. מעל 400 מסיתים לטרור נעצרו מתחילת המלחמה. מתחילת השנה נתפסו למעלה מ-15 מיליון ש״ח שיועדו לפעילות טרור. בצה"ל מתכוננים גם לאופציה שחלק מהפלסטינים שהותר להם להגיע להר הבית ינסו להישאר בשטח ישראל.

כהערות לכך צה"ל יקים עמדות בידוק בקרבה למקום מגורים של פלסטיני שיגיע להר הבית, הם יצטרכו לתקף ביציאה ובחזרה לביתם, מי שלא יתקף בצה"ל ידעו במיידי, ויוטלו עליו סנקציות מיידיות.

הרשות הפלסטינית תקרוס?

הרשות הפלסטינית סובלת ממצוקה כלכלית קשה, בנוסף היא מאבדת לגיטימציה ברחוב. בצה"ל מתכוננים גם לאפשרות בהן היא תקרוס, או למקרה של היפוך קנים.

במערכת הביטחון עוקבים אחרי שני אירועים שהתרחשו אמש ביהודה ושומרון. בטמון, נהרגו שני ילדים פלסטינים במהלך עימותים עם מנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית. האירוע, מעצים את חוסר הלגיטימציה של הרשות ברחוב ועלול להוביל לזרז את קריסתה.

אבו מאזן, הרשות הפלסטינית תקרוס? צילום: פלאש 90

במקביל, במוח'מאס בבנימין, פלסטיני נהרג לאחר עימות עם מתיישבים. בניגוד לדיווחים כי מדובר באירוע לאומני, בצבא מדגישים כי האירוע נמצא בחקירה, וכי ייתכן כי האירוע התחיל מחיכוך בין הפלסטינים לתושבי החווה הסמוכה וכי לא מדובר בניסיון לפגיעה בפלסטינים. בצבא מדגישים כי כל אירוע אלימות, פוגע במטרת העל של שמירה על ביטחון היישובים ביהודה ושומרון.



