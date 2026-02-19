סער בכינוס מועצת השלום: חמאס חייב להתפרק מנשקו, זה כולל הכל

שר החוץ גדעון סער השתתף בכינוס הראשון של מועצת השלום בוושינגטון והבהיר כי "חמאס חייב להתפרק מנשקו. זה כולל את כל הנשקים, את תשתיות הטרור שלו, רשת המנהרות התת קרקעיות ומפעלי ייצור הנשק - כולם חייבים להיות מפורקים"

שר החוץ גדעון סער השתתף הערב (חמישי) בכינוס הראשון של מועצת השלום שנערך בוושינגטון. בדבריו הציג את עמדת מדינת ישראל לגבי היום שאחרי המלחמה בעזה, ובירך את נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על פועלו למען השלום.

"הנשיא טראמפ, זהו יום חשוב. מעשייך ההיסטוריים הוכיחו שוב ושוב: אתה מנהיג שלוקח יוזמה, סולל דרכים חדשות ועובד עבור עתיד טוב יותר לעולם כולו" אמר סער בפתח דבריו. "המנהיגות מלאת החזון שלך - לצד ההחלטיות של ראש הממשלה נתניהו - השיבה את כל החטופים שלנו הביתה מעזה. תודה לך על זה".

שמוליק עלמני

"אני גאה לייצג את מדינת ישראל, שעמדה במלחמה כה קשה במשך שנתיים, ב-7 חזיתות שונות, והראתה נחישות וגבורה.

בזמן שאני עומד כאן אני נזכר ב-925 החיילים הגיבורים שהקריבו את חייהם במלחמה כנגד רשע טהור: חמאס, הג׳יהאד האסלמי וחיזבאללה" המשיך. "אלו האנשים הטובים ביותר. להם אנו חייבים את קיומנו ואת כל ההישגים שלנו. הם לא ישכחו. אני חושב עליהם ועל משפחותיהם - ששילמו את המחיר הכבד ביותר".

לדבריו, "מאז שחמאס השתלט באופן אלים על עזה ב-2007 הוא בנה את מדינת הטרור הגדולה ביותר בעולם - עם תשתיות טרור ענקיות מעל ומתחת לקרקע. ה-7 באוקטובר היה רק השיא של קמפיין הטרור המתמשך של חמאס, על פני עשורים. חמאס אנס ורצח נשים. הרג ילדים מול הוריהם. הורים מול ילדיהם. שרף משפחות שלמות בחיים. היום הנורא הזה לעולם לא ישכח. ואנו חייבם לפעול על מנת לוודא שהוא לא יחזור על עצמו לעולם".

"חייב להיות תהליך משמעותי של דה-רדיקליזציה"

עוד פנה לחברי המועצה: "מנהיגים נכבדים, כל התוכניות הקודמות עבור עזה נכשלו מכיוון שהם מעולם לא התייחסו לבעיות הליבה: טרור, שנאה, הסתה ושטיפת מוח. בלב תוכניתו המקיפה של הנשיא טראמפ נמצאת התפרקות מנשק של חמאס והג׳יהאד הסאלמי, דה-מיליטריזציה ודה-רדיקליזציה של החברה הפלסטינית. זוהי התוכנית הראשונה המתייחסת לשורש הבעיות".

שר החוץ גדעון סער בכנס מועצת השלום בוושינגטון צילום: שמוליק עלמני

"אנחנו תומכים בתוכנית ועובדים עבור הצלחתה. חמאס חייב להתפרק מנשקו. זה כולל את כל הנשקים שלו. את תשתיות הטרור שלו, רשת המנהרות התת קרקעיות ומפעלי ייצור הנשק - כולם חייבים להיות מפורקים" הגדגיש סער. "כפי שהתוכנית מדגישה - חייב להיות גם תהליך משמעותי של דה-רדיקליזציה. התשתית ששוטפת את המוחות של ילדים פלסטינים לשנוא ולהרוג יהודים - במוסדות חינוכיים ודתיים - לא צריכה להתקיים יותר".

בסיכום סער הזכיר כי "כל זה חשוב לא רק עבור ישראלים. עזתים חיו תחת משטר טרור במשך עשורים. העם בעזה חייב להיות משוחרר מהמחבלים האלה. אני רוצה לקחת את ההזדמנות הזאת לאחל למוסלמים ברחבי העולם רמדאן כרים.

מנהיגים נכבדים, מנהיגותו מלאת החזון של הנשיא טראמפ יוצרת, בפעם הראשונה הזדמנות עבור עתיד טוב יותר. בשם ישראל אני אומר: תודה לך הנשיא טראמפ, תודה לך על המנהיגות שלך״.