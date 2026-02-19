שימו לב: זה היום שבו הילדים מגיעים מחופשים לבית הספר

חג פורים באופק, וההתרגשות בשיאה. כדי למנוע בלבולים של הרגע האחרון ולעזור לכם להתארגן עם האיפור והאביזרים, ריכזנו עבורכם את לוח הזמנים המתוכנן לחגיגות פורים במערכת החינוך לשנת תשפ"ו.
היום הגדול: מתי מתחפשים?
ברוב מוסדות החינוך, חגיגות הפורים, מסיבות התחפושות והחלפת משלוחי המנות יתקיימו ביום ראשון, י"ב באדר (1 במרץ 2026). זהו היום שבו הילדים פושטים את בגדי היום-יום ולובשים את התחפושות המושקעות בדרך לבתי הספר ולגנים.
לוח החופשות: שימו לב לשינויים
חופשת הפורים הרשמית במשרד החינוך צפויה להתחיל ביום שני, אך ישנם הבדלים בין המוסדות השונים:
יום ראשון, י"ב באדר (1 במרץ): יום הלימודים האחרון לפני החג ויום התחפושות המרכזי.
יום שני, י"ג באדר (2 במרץ): ערב פורים (תענית אסתר) – ברוב המוסדות מדובר ביום חופשה, אך חלק מבתי הספר והתיכונים מקיימים יום לימודים כסדרו. מומלץ לכל הורה לוודא באופן פרטני מול בית הספר או הגן האם מתקיימים לימודים ביום זה.
יום שלישי ורביעי, י"ד-ט"ו באדר (3-4 במרץ): חופשת פורים ושושן פורים – אין לימודים בכלל המוסדות.
חזרה ללימודים: יום חמישי, ט"ז באדר (5 במרץ).
דגשים חשובים להורים:
וודאו מול המוסד: בשל ההבדלים בין לוחות הזמנים של היסודיים, העל-יסודיים ומוסדות החינוך המיוחד, חובה לוודא מול המחנכים מתי בדיוק מתקיימת המסיבה ומתי מתחילה החופשה אצלכם.
מזג האוויר: חודש מרץ ידוע בתהפוכות שלו. כדאי להתעדכן בתחזית לקראת יום ראשון בבוקר ולבדוק אם יש צורך בשכבה חמה מתחת לתחפושת.
בטיחות ורגישויות: הקפידו על משלוחי מנות ללא אלרגנים בהתאם להנחיות הכיתתיות, והימנעו משימוש באביזרים מסוכנים או נפצים.
חג פורים שמח, בטוח ומהנה לכל ילדי ישראל!
