5 מבנים חדשים: "שכונת הגבורה" הוקמה בלב חברון

דרמה בחברון עיר האבות: עמותת "הרחיבי מקום אהלך" העוסקת בגאולת בתים בעיר האבות הכריזה על גאולת חמישה מבנים חדשים בלב חברון. השכונה החדשה תונצח על שמם של שבעה מלוחמי האזור שנפלו במלחמה

היסטוריה בחברון: עמותת "הרחיבי", הממשיכה את מסורת גאולת הבתים בעיר האבות, הודיעה היום (חמישי) על השלמת גאולתם של חמישה מבנים אסטרטגיים בלב חברון שנקנו מערבים. בניינים אלו מצטרפים לשורה של שכונות ובניינים שנגאלו בשנים האחרונות, בינהם בית השלום בואכה מערת המכפלה, מעלה דורון ועוד.

הבניינים החדשים מהווים את הבסיס להקמתה של שכונה יהודית חדשה: "שכונת הגבורה". השכונה נקראת על שמם של שבעה לוחמים מחברון וקרית ארבע שנפלו במלחמה: סמ"ר יהודה דרור יהלם הי"ד, אליקים שלמה ליבמן הי"ד, רס"ל אלקנה יהודה ספז הי"ד, סרן אורי מרדכי שני הי"ד, סגן יוחאי דוכן הי"ד, רס"ם ישי נתנאל גרינבאום הי"ד וסמ"ר עמיחי יעקב ונינו הי"ד.

בעמותת "הרחיבי" מבהירים כי לא מדובר בצעד נדל"ני, אלא בחלק בלתי נפרד מהמאמץ המלחמתי של עם ישראל - כשהבתים שבשכונה החדשה יאוכלסו על ידי משפחות שכולות. "המלחמה על ארץ ישראל היא אחת", אמרו בעמותה. "אנחנו נמצאים בשעה של התעוררות וגבורה. בנקודה שבה שאב כלב בן יפונה את הכוח לקרוא 'עלה נעלה וירשנו אותה', אנחנו מקימים היום את שכונת הגבורה. הלוחמים מסרו נפשם על ירושת הארץ, ואנחנו כאן כדי לממש אותה בפועל".

צילום: עמותת

הכניסה למספר מבנים מתקיימת כאמור בשעה זו בבת אחת, והיא מסמנת שינוי מדיניות משמעותי. אם בעבר גאולת בתים לוותה בחשש או במגבלות פוליטיות חונקות, הרי שהיום המציאות בחברון נראית אחרת לגמרי. "הימים של מדיניות הבלימה והשרים הלעומתיים נגמרו, כיום יש לנו סיוע ממשי מהממשלה בהובלתם של ראש הממשלה נתניהו ושל השרים בצלאל סמוטריץ' וישראל כץ" הצהירו ב'הרחיבי'. "אנחנו לא מחכים יותר לאישור להיות בעלי הבית בארצנו. אנחנו פשוט חוזרים לנחלת אבותינו בגאון. הכניסה למבנים היא הצהרה של התיישבות מעשית חזרנו הביתה בזקיפות קומה".

צילום: עמותת

למרות ההישג הכביר, בעמותה מדגישים כי המלאכה רק בראשיתה. הכשרת המבנים למגורים, התכנון והבנייה בסטנדרטים הראויים לעיר האבות דורשים משאבים אדירים. "זוהי משימה לאומית ששייכת לכל אחד ואחת", אומרים בעמותה וקוראים לציבור הרחב להצטרף לרוח הרעננה ולהיות שותפים בבנייה הפיזית של השכונה.

מבחינת "הרחיבי", זוהי רק יריית הפתיחה. "אנחנו קטר שלא עוצר. 'שכונת הגבורה' היא הסכר שנפרץ בדרך להרחבה משמעותית של היישוב היהודי בחברון. היעד ברור: חברון יהודית, חזקה ומתרחבת. יכול נוכל לה".

צילום: עמותת

יהושע שני, אביו של סרן אורי שני הי"ד שנפל בשבעה באוקטובר בכיסופים, השתתף היום בכניסה לבתים ובירך ברכת שהחיינו: "זכינו לגדל ולחנך כאן את הבנים שלנו בצילם של האבות הקדושים, ועל פי מורשתו של אברהם אבינו עליו השלום הבנים שלנו יצאו לקרב, להגן על האומה ולגאול אותה מהאויב המר. ואנחנו בהתרגשות גדולה אנחנו מקיימים היום את צוואתם ומצטרפים לעמותת הרחיבי בכניסה לבתים ולשכונה שהיא גאולה גדולה לאזור ולעם ישראל כולו בארץ ובתפוצות, בָּרוּךְ אַתָּה ה' אֱלֹקינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם שֶׁהֶחֱיָנוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ לַזַּמַן הַזֶּה!"