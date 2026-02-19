ישראל באזהרה לחיזבאללה: "תחטפו מכה אנושה"

ישראל העבירה אזהרה חמורה לארגון הטרור חיזבאללה: "אם זה יקרה - תחטפו מכה קשה מאוד"

בשבועות האחרונים איראן פנתה לשלוחות שלה ברחבי המזרח התיכון, והתריעה בפניהן שיהיו מוכנות לקראת עימות מול ישראל, במידה ואיראן תתקוף אותה.

אחת השלוחות העיקריות היא חיזבאללה, שבכל פעם איראן דאגה להזכיר לישראל במקרה של מלחמה איתה, ארגון הטרור יצטרף וישלח אלפי טילים לישראל.

כעת, המצב שונה, מאחר שישראל יצאה למלחמה מול חיזבאללה והשביתה חלק עיקרי מיכולות שיגור הטילים שלה. יחד עם זאת, בישראל מיהרו לשגר בימים האחרונים אזהרה לחיזבאללה, כי אם ארגון הטרור יצטרף למערכה - הם יקבלו מכה קשה מאוד שתפגע בו אנושות.