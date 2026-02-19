חסר תקדים: בישראל נערכים ל"מבול טילים" שיביא לשיתוק לאומי

מערכת הביטחון ומשרדי הממשלה השלימו לאחרונה סדרת הערכות מצב לקראת תרחיש בטחוני קיצוני. אמיר בוחבוט דיווח באתר 'וואלה' כי על פי המודיעין, טהרן מתכננת מתקפה רחבה ומתואמת שאינה "סמלית" בלבד, אלא כזו שמטרתה לייצר שיתוק לאומי. המתקפה צפויה להגיע משלל חזיתות: איראן, תימן, עיראק, סוריה, לבנון ויהודה ושומרון.

החשש המרכזי מתמקד בתקופת הרמדאן המתוחה, אז עשויה איראן להפעיל רשת סוכנים שגויסו בתוך ישראל כדי לפגוע בזירה הפנימית. בניגוד לעבר, התרחיש הנוכחי מתמקד בנכסים אסטרטגיים: בסיסי חיל האוויר ומפקדות שליטה, במטרה "לעוור" את צה"ל, לצד פגיעה בתחנות כוח ומתקני התפלה כדי לייצר עלטה ולשבש את הרציפות התפקודית של המדינה.

במערך ההגנה האווירית חוששים ממצב של "רוויה" – מטחים כבדים בזמן קצר שיאלצו את צה"ל לתעדף יירוטים של נכסים אסטרטגיים על פני ריכוזי אוכלוסייה. האתגר הגדול ביותר הוא הטילים ההיפר-סוניים, שטסים במהירות אדירה ובמסלול משתנה, מה שמקצר משמעותית את זמן ההתרעה ומקשה על מערכות ה"חץ" ו"קלע דוד".

עם זאת, גורמי ביטחון מדגישים כי ישראל אינה לבד. ארה"ב עיבתה את כוחותיה במזרח התיכון עם סוללות הגנה ומכ"מים מתקדמים. שיתוף הפעולה עם מדינות האזור צפוי לספק התרעה מוקדמת, כאשר ההערכה היא שפעולה אמריקאית נגד המשגרים תוכל למנוע חלק ניכר מהמטחים הכבדים עוד בטרם יגיעו לישראל.