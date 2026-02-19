בעקבות מציאת רעלנים: ריקול ענק בשלוש חברות שונות

שלוש חברות שונות הודיעו היום על איסוף מוצרי פיסטוק מקולף מהשווקים, לאחר שבבדיקות מעבדה ובעקבות הודעות ספקים התגלו רמות גבוהות מהמותר של אפלוטוקסינים – רעלני פטריות הנוצרים באופן טבעי ועלולים לגרום למחלות ולפגיעה בריאותית ארוכת טווח.
להלן רשימת המוצרים והחברות המעורבות:
1. חזי חממה: פיסטוק מקולף טבעי
חברת חי חממה פיצוחים בע"מ קוראת להחזרת המוצר עקב הודעת הספק על חומר גלם נגוע.
שם המוצר: פיסטוק מקולף טבעי (150 גרם).
תאריכי תוקף: 05.01.2027, 14.01.2027, 14.11.2026.
ברקוד: 7290019710752, 1003367.
2. אגוז הכפר וצנובר (אביקם זינגר סחר ושיווק)
החברה הודיעה על ריקול נרחב למגוון מוצרים שיוצרו לאורך השנה האחרונה:
מגש פיסטוק קלוף 100 גרם ("אגוז הכפר"): כל תאריכי הייצור בין 01.02.2025 עד 17.02.2026.
פיסטוק טבעי מקולף שלם 1 ק"ג ("אגוז הכפר"): כל תאריכי הייצור בין 01.02.2025 עד 17.02.2026.
פיסטוק טבעי מקולף 120 גרם ("צנובר"): כל תאריכי הייצור בין 01.02.2025 עד 17.02.2026.
3. מיאל אימפקס: פיסטוק מקולף שלם (טורקיה)
בבדיקה שנערכה במחסני החברה בעקבות תלונת לקוח, נמצאו רמות גבוהות של הרעלן במוצר המיובא מטורקיה.
שם המוצר: פיסטוק חלבי מקולף שלם - 10 קילו (נמכר בעיקר למשווקים ולקוחות גדולים).
אצווה SMO250153: תוקף 02/2027.
אצווה SMO250146: תוקף 04/2027.
מק"ט: 60286.
הנחיות לציבור: משרד הבריאות והחברות קוראים ללקוחות שרכשו את המוצרים המפורטים להימנע מצריכתם ולפנות לחברות לצורך תיאום החזרת הסחורה וקבלת זיכוי. החברות פועלות בתיאום עם שירות המזון במשרד הבריאות לאיסוף המוצרים מדרכי השיווק.
