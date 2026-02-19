בעקבות מציאת רעלנים: ריקול ענק בשלוש חברות שונות

שלוש חברות שונות הודיעו היום על איסוף מוצרי פיסטוק מקולף מהשווקים, לאחר שבבדיקות מעבדה ובעקבות הודעות ספקים התגלו רמות גבוהות מהמותר של אפלוטוקסינים – רעלני פטריות הנוצרים באופן טבעי ועלולים לגרום למחלות ולפגיעה בריאותית ארוכת טווח.

להלן רשימת המוצרים והחברות המעורבות:

חברת חי חממה פיצוחים בע"מ קוראת להחזרת המוצר עקב הודעת הספק על חומר גלם נגוע.

שם המוצר: פיסטוק מקולף טבעי (150 גרם).

החברה הודיעה על ריקול נרחב למגוון מוצרים שיוצרו לאורך השנה האחרונה:

מגש פיסטוק קלוף 100 גרם ("אגוז הכפר"): כל תאריכי הייצור בין 01.02.2025 עד 17.02.2026.

פיסטוק טבעי מקולף שלם 1 ק"ג ("אגוז הכפר"): כל תאריכי הייצור בין 01.02.2025 עד 17.02.2026.