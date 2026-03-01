מבזקים
סרוגים
מבצע שאגת הארי

עלי לאריג'אני: היום נכה בישראל וארה"ב בכח שמעולם לא חוו

עלי לאריג'אני מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן ממשיך לאיים על ישראל וארה"ב בציוץ שהעלה ברשתות בו הוא מבטיח פגיעה כואבת.

י"ב אדר התשפ"ו
עלי לאריג'אני: היום נכה בישראל וארה"ב בכח שמעולם לא חוו
תמונת ארכיון צילום: עלי לריג'אני (צילום: מתוך טוויטר)

עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, וכנראה האישיות הביטחונית הבכירה שנשארה במדינה, ממשיך באיומיו כלפי ישראל וארה"ב.

בציוץ שהעלה לטוויטר כתב: אתמול שלחה איראן טילים לישראל וארה"ב והם היו כואבים, היום אנחנו נכה בהם  עם כח שהם לא חוו מעולם.

עלי לאריג'אני, שנחשב ליועצו הקרוב של חמינאי, מוציא את ההודעה זאת לאחר שהתייחס הבוקר לראשונה לחיסולו של חמינאי ולסוגיית המחליף שלו. בהודעתו מבוקר כתב: "בהתאם לחוקה, תוקם מועצת מנהיגות שתיקח על עצמה את האחריות של המנהיג העליון עד שייבחר יורשו".

מתוך חשבונו של לאריג'אני צילום: מתוך חשבונו של לאריג'אני

איראן עלי לריג'אני