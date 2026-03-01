עלי לאריג'אני: היום נכה בישראל וארה"ב בכח שמעולם לא חוו

עלי לאריג'אני מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן ממשיך לאיים על ישראל וארה"ב בציוץ שהעלה ברשתות בו הוא מבטיח פגיעה כואבת.

עלי לאריג'אני, מזכיר המועצה העליונה לביטחון לאומי של איראן, וכנראה האישיות הביטחונית הבכירה שנשארה במדינה, ממשיך באיומיו כלפי ישראל וארה"ב.

בציוץ שהעלה לטוויטר כתב: אתמול שלחה איראן טילים לישראל וארה"ב והם היו כואבים, היום אנחנו נכה בהם עם כח שהם לא חוו מעולם.

עלי לאריג'אני, שנחשב ליועצו הקרוב של חמינאי, מוציא את ההודעה זאת לאחר שהתייחס הבוקר לראשונה לחיסולו של חמינאי ולסוגיית המחליף שלו. בהודעתו מבוקר כתב: "בהתאם לחוקה, תוקם מועצת מנהיגות שתיקח על עצמה את האחריות של המנהיג העליון עד שייבחר יורשו".