היצמדו לממ"דים: זוהו שיגורים מאיראן

צה״ל זיהה כי לפני זמן קצר שוגרו טילים מאיראן לעבר שטח מדינת ישראל. אזעקות צפויות להישמע במרכז הארץ ובדרום.

מערכות ההגנה פועלות ליירט את האיום. בדקות האחרונות פיקוד העורף הפיץ הנחייה מקדימה ישירות לטלפונים הניידים באזורים הרלוונטיים.





עוד נמסר מדובר צה"ל כי הציבור מתבקש לגלות אחריות ולפעול על פי ההנחיות - הן מצילות חיים. יש להיכנס למרחבים המוגנים בעת קבלת ההתרעה, ולשהות בהם עד להודעה חדשה.





יציאה מהמרחב המוגן תתאפשר לאחר קבלת הנחיה מפורשת בלבד, יש להמשיך ולפעול על פי הנחיות פיקוד העורף.

ממד"א נמסר כי "בשלב זה, לא ידוע על נפגעים. חובשים ופרמדיקים של מד"א סורקים זירות בהם התקבלו דיווחים. צוותי מד"א נוספים יצאו למקרה בודד של נפגעת חרדה. עדכון בהמשך המידת הצורך".