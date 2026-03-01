הבכיר מזהיר: "יש דבר אחד שאסור שיקרה"

ראש המל"ל לשעבר, ‏תא"ל במיל' פרופ' יעקב נגל התראיין היום (ראשון) ברדיו 'גלי ישראל', בנוגע למבצע 'שאגת הארי' באיראן.

בדבריו הוא אמר כי "יש דבר אחד שאסור שיקרה, וזה משהו שנאמר בנאום טראמפ: הוא אמר שהוא לא שמע את מילת הקסם 'אנחנו לא נרצה להיות בעלי נשק גרעיני'. זה פשוט לא נכון.

קודם כל, מותר להם לשקר בשם הדת, ושנית, בשום אופן אי אפשר להאמין לשום מילה שלהם. לכן אני לא רוצה שיהיה מצב שבו יגידו 'תקפנו יומיים-שלושה, עכשיו בואו לשולחן המשא ומתן', כי זה מה שהאיראנים ירצו. צריך לוודא שהפעם, אם בעקבות המכות שהאיראנים חוטפים ויחטפו בהמשך הם ירצו לקבל את כל מה שיוטל עליהם ולחזור, זה יקרה רק במעשים שלהם. כלומר, קודם כל תפרקו, תפוצצו ותעשו - ורק אחר כך נוכל לדבר על ההמשך. את הצ'אנס שלכם לדבר כבר איבדתם".