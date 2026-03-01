ביתו של כוכב הסדרה "סרוגים" נפגע מנפילת טיל בתל אביב

ביתו של השחקן אוהד קנולר נפגע מנפילת טיל בתל אביב במהלך המטח למרכז. קנולר שיתף בסטורי את הנזק שנגרם לביתם המשותף שלו ושל רעייתו אריאלה גנין

ביתו של השחקן הישראלי אוהד קנולר נפגע הבוקר (ראשון) בעקבות נפילת טיל איראני באזור תל אביב, במסגרת מתקפת הטילים על מרכז הארץ. קנולר עצמו שיתף על כך ברשתות החברתיות וחשף את הנזק שנגרם לביתו.

ביתו של אוהד קנולר צילום: מתוך הסטורי של אוהד

הפגיעה התרחשה בשעות הבוקר, כאשר אזעקות נשמעו ברחבי גוש דן ותושבים רבים נכנסו למרחבים מוגנים. על פי דבריו, נגרם נזק משמעותי למבנה, אך לא דווח על פגיעה פיזית בו או בבני משפחתו.

על אוהד קנולר

קנולר, בן 49, נולד בתל אביב ונחשב לאחד השחקנים המוכרים בישראל, עם פריצה משמעותית בסרט "יוסי וג'אגר". הוא אב לשניים, ובעבר היה נשוי לשחקנית נועה רבן. בשנת 2023 נישא לבת זוגו אריאלה גנין, ולשניים בת משותפת. הטיל פגע בביתם המשותף של השניים בתל אביב.