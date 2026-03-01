צה"ל דרוך: 60 מחבלים נעצרו הלילה ביו"ש

צה"ל פועל גם ביו"ש למנוע ניצול של הסיטואציה: 60 מחבלים נעצרו ברחבי יהודה ושומרון והבקעה, ביניהם מחבלים אשר תכננו לבצע פיגוע, ומזוהים עם התארגנויות הטרור

כוחות צה״ל פעלו במהלך הלילה (בין שבת לראשון) ברחבי יהודה ושומרון והבקעה. הכוחות עצרו 60 מחבלים ביהודה ושומרון והבקעה. בין העצורים- מחבלים מזוהים עם התארגנויות טרור וכאלו שתכננו לבצע פיגוע.

צילום: דובר צה"ל

בנוסף, מפקד פיקוד המרכז, אלוף אבי בלוט ביקר אתמול יחד עם קצין משאבי האנוש של אוגדת יהודה ושומרון, סגן-אלוף ס' ומפקדים נוספים ביחידות מחסני החירום בפיקוד.

במקביל, צה"ל התחיל אתמול גיוס מילואים רחב לכלל הגזרות, וביניהם גזרת יהודה ושומרון.

הלוחמים ביו צילום: דובר צה

מפקד פיקוד המרכז סייר במרכזי הגיוס והחיול, שוחח עם המשרתים שגויסו למבצע הדגיש בפניהם את חשיבות הנוכחות והדריכות המתמדת שלהם, תוך בדיקה כי יש להם את הציוד והמלאים הנדרשים.