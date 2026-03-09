תיעוד: חיל האוויר מיירט כטב"מים ומשגרים של חיזבאללה

דובר צה"ל פרסם תיעוד של פעילות חיל האוויר שפועל נגד חיזבאללה מאז כניסתו למערכה. ביממות האחרונות הושמדו עשרות משגרים וכטב"מים המהווים סכנה לבטחונם של תושבי ישראל

חיל האוויר ממשיך בתקיפות כנגד ארגון חיזבאללה ומפרסם סרטון יירוט של עשרות כלי טיס בלתי מאויישים ותקיפת עשרות משגרי רקטות.

מאז כניסתו של חיזבאללה למלחמה, אזור הצפון ובעיקר תושבי קו העימות מטווחים ללא הפסקה גם מלבנון. בתגובה לירי הרקטות של ארגון הטרור, חיל האוויר השלים גלי תקיפות נוספים בלבנון. במהלך התקיפות הושמדו עשרות משגרי רקטות וטילים.

השמדת המשגרים, דובר צה"ל

על פי דובר צה"ל המשגרים שהותקפו מוקמו מדרום לנהר הליטני ושימשו את ארגון הטרור לשיגור רקטות וטילים לעבר ישראל. בנוסף, חיל האוויר ממשיך ליירט עשרות כלי טיס בלתי מאוישים ששוגרו לעבר יישובי הצפון.