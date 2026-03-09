שבת לא שגרתית: תלמידי חב"ד נתקעו בירדן והקימו מטבח כשר

יותר מ-60 בחורי ישיבה ובנות סמינר מחב"ד שנתקעו בירדן במשך מספר ימים במהלך המלחמה בישראל נחתו הבוקר בוושינגטון די.סי., לאחר חמישה ימים בעמאן שהחלו בניסיון חילוץ והסתיימו בטיסה חזרה לארצות הברית.

הקבוצה כללה כ-30 בחורים הלומדים בישיבת "צעירי השלוחים מתיבתא" בצפת ו-35 תלמידות סמינר "בית רבקה". תחילה תוכנן כי הבחורים יצאו לטיול לימודי בגאורגיה, אולם פרוץ המלחמה בשבת שלפני פורים הוביל לביטול הנסיעה ולחיפוש אחר דרך חזרה לארצות הברית.

ארגון החילוץ האמריקני Grey Bull Rescue, בהובלת אוליביה ובריאן סטרן, פעל לפינוי הקבוצה דרך ירדן בטיסה לאירופה ומשם לארצות הברית. ביום שלישי, במהלך חג הפורים, הועברו הבחורים לעמאן ושוכנו במלון, אך מטעמי ביטחון נאסר עליהם לצאת ממנו.

בהמשך הצטרפו אליהם גם תלמידות הסמינר, שהמתינו בצפת לאחר שלא הצליחו לעזוב את ישראל מוקדם יותר. הקבוצה כולה הייתה אמורה להמריא לאתונה שביוון, אולם שורת עיכובים ובהם סגירת מרחב אווירי וטילים שחצו את האזור גרמו לדחיית הטיסה שוב ושוב.

ביום חמישי בלילה הגיעו לשדה התעופה בתקווה להמריא, אך הטיסה בוטלה והם הוחזרו למלון, שם התברר כי ייאלצו להישאר לשבת.

במהלך הימים הראשונים התמודדו התלמידים עם מחסור במזון, וניזונו בעיקר מחטיפים. כאשר התברר כי הם יישארו לשבת, הוכשר מטבח במלון ונרכש ציוד חדש על מנת להכין מזון כשר. תלמידות הסמינר לקחו חלק מרכזי בהכנת הארוחות בתנאים מוגבלים.

ניסיון נוסף לספק לקבוצה מזון כשר בכמות גדולה, שאורגן על ידי ארגון כולל חב״ד בישראל, לא הצליח לאחר שרשויות הגבול בירדן החרימו את האוכל.

למרות התנאים המורכבים, חברי הקבוצה קיימו תפילות, סעודות ושירי שבת. רבנים שנשאלו בנושא קבעו כי ניתן לחלל שבת לצורך חילוץ משום חשש לפיקוח נפש, אולם התלמידים העדיפו להמשיך לשמור שבת ככל האפשר.

במקביל נעשו מאמצים מדיניים לסייע בחילוץ. בין היתר פעלו גורמים בקהילה היהודית בארצות הברית מול הממשל האמריקני. לאחר צאת השבת עלו חברי הקבוצה על טיסה של חברת Royal Jordanian ונחתו בנמל התעופה דאלס שבוושינגטון.

עם נחיתתם קיבלו התלמידים ארוחת בוקר ותחבורה להמשך הדרך לביתם בניו יורק, לאחר כמעט שבוע של המתנה בירדן.