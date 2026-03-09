פרשת ההברחות לעזה: בצלאל זיני צפוי להשתחרר למעצר בית, כמו כן, בית המשפט לא קיבל את הטענה שהמעשים הם “עבירות ביטחוניות” כמו סיוע לאויב או מימון טרור

בית המשפט יחליט מחר (שלישי) באופן סופי האם בצלאל זיני ישוחרר למעצר בית, בפרשת ההברחות לעזה, אך כעת מסתמן שהתשובה תהיה חיובית.

נזכיר כי אמש, בית המשפט המחוזי בבאר שבע דחה את הבקשה של הפרקליטות להאריך את מעצרם של תשעה מהנאשמים בפרשה עד תום ההליכים, וקבע כי 7 מהנאשמים ישוחררו למעצר באיזוק אלקטרוני או מעצר בית.

‏ההחלטה ניתנה ביחס לנאשמים עמאד אבו מוך, יוסף יוחננוב, יורי יעקובוב, מאיר לוי, אושרי דהן, אמיר הלפרין ואביאל בן דוד.

בנוסף, בית המשפט לא קיבל את הטענה שהמעשים הם “עבירות ביטחוניות” כמו סיוע לאויב או מימון טרור. מדובר בהחלטה דרמטית שעשויה לשנות את חומרת התיק לחלוטין.