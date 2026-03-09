מלחמת החלל בין ישראל לאיראן: זה המסר מאחורי תקיפת המפקדה

התקיפה של מטה החלל והאוויר של משמרות המהפכה ומשרד ההגנה באיראן נועד לשלוח מסר ברור: במלחמת החלל שמתנהלת כעת - כל היכולות שהיו בידי האירנים ישללו.

כאשר הותקף אתמול (ראשון) מטה החלל והאוויר של משמרות המהפכה ומשרד ההגנה באיראן, היה זה מסר ברור. במלחמת החלל שמתנהלת בין ארצות הברית, ישראל ואיראן - כל היכולות שהיו בידי האירנים ישללו.

נחזור אחורנית מספר חודשים. שבועות אחדים אחרי סיום מבצע "עם כלביא" באיראן, שיגרה ישראל לחלל שני לווינים חדישים על מנת שיתנו מידע מודיעיני טוב ויעיל יותר. מהצד השני, גם האיראנים לא שקטו ולא ויתרו על תוכנית החלל שלהם - וגם הם מצידם פיתחו ושיגרו לווינים.

אלא שכאן נכנסה ארצות הברית לפעולה, וחלק משיתוף הפעולה בין חילות האוויר של ישראל וארצות הברית היה כנגד פעילות הלווינים.

שעות וימים לפני תחילת מבצע "שאגת הארי", ארצות הברית שיבשה את כל מערכי הלווינים של האיראנים, וכך הם נותרו בלא מערך לוויני, בלא מערך החלל שלהם ומפקדיו, ובלי יכולת של ממש לפגוע במטוסי חיל האוויר של שתי המדינות. זו הסיבה להכרזה הברורה שצהל וארה"ב שולטים בשמי איראן.