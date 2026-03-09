חיזוק מהולנד ליוסי דגן: "מה שאתם עושים פנטסטי"

מנהיג הימין והמועמד לראשות הממשלה בהולנד, חירט וילדרס "שוחחתי עם חברי יוסי דגן, אחד הישראלים המשפיעים שאני מכיר והודיתי לו על אומץ הלב של עמו שנלחם ברשע"

חיזוק מהולנד - מנהיג הימין בהולנד ומי שהיה מועמד לראשות הממשלה בהולנד בבחירות האחרונות - חירט וילדרס, שוחח עם ראש מועצת שומרון יוסי דגן, ופרסם פוסט ברשת X על שיחתם, בה הביע תמיכה בישראל במאבקה נגד איראן והטרור האיסלאמי.

בפוסט כתב וילדרס: זה עתה קיימתי שיחה נהדרת עם חברי היקר יוסי דגן, אחד הישראלים החזקים והמשפיעים ביותר שאני מכיר, והודיתי לו על אומץ ליבו של עמו הנלחם ברשע האסלאמי באיראן, ועל חירותו של העם האיראני. תודה רבה יוסי!", וחתם את הפוסט במילים: "עם ישראל חי".

בשיחה בין השניים אמר וילדרס לדגן: “מה שאתם עושים זה פנטסטי. אף עם או מדינה אחרים לא עושים את מה שישראל והעם היהודי עושים”. עוד הוסיף כי אירופה הייתה צריכה ללמוד מישראל ומהמציאות במזרח התיכון כבר לפני עשרות שנים.

וילדרס גם הדגיש את הידידות האישית עם דגן ואמר כי הוא גאה בחברות ביניהם והציע להמשיך לפעול יחד למען שיתוף פעולה ותמיכה הדדית, ואף הזמין את דגן להתארח כאורח כבוד בפרלמנט ההולנדי.

יוסי דגן ראש מועצת שומרון אמר בשיחה:

"אני רוצה לומר לך שכל האנשים בישראל איתכם לחלוטין. אתה חבר טוב שלנו. אני מבטיח לך שאנחנו חזקים. יש לנו אמונה. ואנחנו מבינים שאנחנו היום הסמל של התרבות המערבית. התושבים שלנו אמיצים וחזקים, יש לנו אורך רוח ואנחנו ננצח. ובעזרת ה', בהתאם למצב המלחמה, יהיה לי לכבוד להגיע להאג ולפגוש אותך".

הקשר בין ראש מועצת שומרון יוסי דגן לחירט וילדרס נבנה בשנים האחרונות סביב פעילות מדינית והסברתית משותפת למען מדינת ישראל וההתיישבות ביהודה ושומרון. בדצמבר 2024 הגיע וילדרס לביקור בישראל כאורחו של ראש מועצת שומרון, וקיים עמו תצפית ביטחונית על מרכז הארץ, שבה הציג דגן את חשיבות הרי השומרון להגנת מדינת ישראל. בהמשך אותו ביקור ליווה דגן את וילדרס גם לביקור בכנסת, שם השתתף בטקס רשמי שבו הוענק לו פרס ז׳בוטינסקי לחירות על תמיכתו בישראל, לצד יו״ר הכנסת אמיר אוחנה, שרים וחברי כנסת. השניים שומרים על קשר אישי ומדיני רציף, כאשר וילדרס מביע באופן עקבי תמיכה פומבית בישראל ובמאבקה נגד הטרור האסלאמי.