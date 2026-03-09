לראשונה מתחילת המלחמה: כוח גדול של צה"ל פשט על יעדי חיזבאללה

כוחות חטיבה 7 ואוגדה 36 פשטו הלילה מצפון למשגב עם נגד תשתיות חיזבאללה. בפיקוד הצפון מדגישים כי מדובר במהלך להגברת ההגנה ולביסוס אחיזה בשטח, ולא בניסיון לכבוש שטח

לראשונה מתחילת הלחימה: כוחות צה"ל מחטיבה 7, יחד עם כוחות אוגדה 36, ביצעו הלילה (ראשון לשני) פשיטה בגזרה המזרחית של דרום לבנון במטרה לפגוע בתשתיות טרור של ארגון חיזבאללה ולבסס את האחיזה הביטחונית במרחב הסמוך לגבול.

הפעולה בוצעה מצפון ליישוב משגב עם וכללה תקיפת תשתיות טרור של הארגון. על פי נתוני מערכת הביטחון, מתחילת הלחימה הותקפו כ-700 מטרות של חיזבאללה וחוסלו כ-300 מחבלים.

גורם ביטחוני מסר כי הפשיטה היא חלק משורת פעולות שמבצע צה"ל במרחב הגבול. לדבריו, מדובר במהלך שנועד "להגביר את ההגנה על יישובי הצפון ולפגוע בתשתיות הטרור שמאיימות על הגבול".

בפיקוד הצפון מציינים כי הפעולה משתלבת במהלך רחב יותר לעיבוי הכוחות בשטח ולהקמת מערך הגנה קדמי. לצד זאת מדגישים כי אין כוונה לכבוש את השטח בלבנון, אלא ליצור שכבת הגנה נוספת שתצמצם את האיום על העורף הישראלי.

בצה"ל מוסיפים כי בימים האחרונים מזוהה ירידה בכמות השיגורים משטח לבנון לעבר ישראל, אך בשלב זה הנחיות פיקוד העורף נותרות ללא שינוי.