הסרטון חושף: הקשר בין מחבלי הנוח'בה לרש"פ

תיעוד חדש שמפרסמת תנועת רגבים מציף מחדש את השאלה על הקשר בין מנגנוני הרשות הפלסטינית לבין מסרים של מחבלי חמאס ומחבלי הנו'חבה בפרט.

צילום: תנועת רגבים

לפי הפרסום, מחמוד וליד אלע'וראני, פעיל במנגנוני הביטחון של הרשות הפלסטינית, העלה לרשתות החברתיות סרטון המתעד אימון ירי של המודיעין הצבאי של הרש"פ. אולם מה שתפס את תשומת הלב לא היה רק התיעוד עצמו, אלא הסאונד שנבחר ללוות אותו.

ברקע הסרטון נשמעים דבריו של אחד ממחבלי הנוחב'ה, מתוך סרטון תעמולה של חמאס שבו איים על החטוף טל שוהם. הבחירה לשלב את האודיו הזה עם תיעוד אימון של מנגנוני הביטחון הפלסטיניים עוררה ביקורת ותגובות ברשתות.

בסרטון נשמע המחבל אומר: "המסר שלנו לבני ישראל ולראש הממשלה שלכם שבעזרת אללה נדרוך על צווארו." אומר בכיר המחבלים ומוסיף: "אתם בטוחים מחוץ לארצנו, אבל אם תשארו נשמיד את מדינתכם, נקרע את התשתית שלכם, נשפיל את רוממותכם, ונביא עליכם כליה מוחלטת, זה או אנחנו - או אנחנו, שכן הארץ הזו היא ארצנו, בנו אותה אבותנו והרווינו אותה בדמינו, אז או אנחנו או אנחנו"

רגבים: "אסור לשכוח את פצצת הטרור קילומטרים מנתב"ג"

בתנועת רגבים טוענים כי אין מדובר בצירוף מקרים. לטענתם, השילוב בין תיעוד האימון לבין דברי המחבל משקף מסר ברור.

תנועת רגבים: "בימים בהם מדינת ישראל וכוחות הבטחון מנהלים מלחמת קיום באיראן, אסור לשכוח לרגע אחד את פצצת הטרור שממוקמת כאן, מרחק קילומטרים בודדים מנתב"ג.".

"לאחר תיעוד האימונים המסוכנים של 'מנגנוני הבטחון' של הרשות, הסרטון שבו נשמע קולו של מחבל חמאס בעת אימוני ירי של הרש"פ אינו מקרי ובא להעביר מסר אחד - מבחינתם זה או הם או הם. כלומר, אין מקום לקיום ציוני לצידם. המסקנה ברורה, לנו נשאר רק להקשיב ולהאמין."