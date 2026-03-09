בית שאן: מטפלת הכתה צעירה עם צרכים מיוחדים במוט ברזל

אירוע אלימות נוסף נגד חסרי ישע נחשף. משטרת ישראל חושפת סרטון מזעזע בו נראית מטפלת תוקפת במוט ברזל צעירה עם צרכים מיוחדים ברכב ההסעות.

בתאריך 25/02/25 התקבלה במשטרה תלונה אודות תקיפת צעירה בעלת צרכים מיוחדים ברכב הסעות שבוצעה על ידי מלווה בהסעות, תושבת בית שאן בת 60.

עם קבלת התלונה, פתחה המשטרה בחקירה, במסגרתה הצליחו החוקרים להשיג תיעוד של אירוע שהתרחש מספר ימים לפני הגשת התלונה. בסרטון נראית המטפלת מחזיקה מוט ברזל ומכה את הצעירה כשהן בדרכן למרכז החינוכי.

דוברות המשטרה

לאחר הגשת התלונה נעצרה החשודה ונחקרה על ידי משטרת בית שאן. בסיום החקירה הוחלט להגיש כתב אישום נגד המטפלת בעבירה של תקיפה בנסיבות מחמירות .

מטעם משטרת ישראל נמסר: אנו רואים בחומרה תקיפה והתעללות בחסרי ישע בפרט על ידי מי שהופקד להיות אחראי על שלומם. התעללות בקורבנות שאין ביכולתם להגן על עצמם או לדווח על מצוקתם, חמורה אף יותר ומשטרת ישראל תפעל נמרצות כדי למצות את הדין עם האחראים.

