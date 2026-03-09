בצל המלחמה עם איראן: חלוץ מכבי חיפה עזב את הארץ

לאחר לילה של אזעקות במהלך מבצע "שאגת הארי", אחד משחקני הקבוצה עזב את ישראל בעקבות לחץ משפחתי. במועדון מקווים כי יחזור כאשר המצב הביטחוני יירגע

מבצע "שאגת הארי" והמתיחות הביטחונית מול איראן משפיעים גם על עולם הספורט בישראל. במכבי חיפה מנסים לשמור על פעילות מקצועית למרות האזעקות והמציאות הביטחונית המורכבת, לצד התמודדות עם חששות של שחקנים זרים ומשפחותיהם.

דובר המועדון דודו בזק סיפר בריאיון לתוכנית "קטן ב-2" ברדיו חיפה כי המציאות הנוכחית יצרה מצב חריג עבור קבוצות הכדורגל. לדבריו, בניגוד לשגרה שבה קבוצות מתכוננות לפי לוח משחקים מסודר, כעת אין ודאות לגבי מועדי המשחקים או המשך הליגה.

"זו מציאות מאוד משונה", אמר בזק. "בכל עולם הכדורגל הקבוצות מתכוננות לפי לוח זמנים ברור. כאן אין לוח זמנים ולכן גם ההכנה היא אחרת לגמרי".

לדבריו, אחד האתגרים המרכזיים נוגע לשחקנים הזרים במועדון. במכבי חיפה משחקים מספר גבוה יחסית של זרים, ובתקופה של אזעקות ויירוטים רבים מהם נדרשים להתמודד עם מציאות שלא הכירו בעבר.

במועדון שקלו בתחילה לאפשר לזרים לעזוב את ישראל באופן זמני, אולם בסופו של דבר הוחלט לנסות לשמור על יציבות הסגל ולהשאיר את השחקנים בארץ יחד עם משפחותיהם.

"האופציה הקלה הייתה לשחרר את כולם ולהגיד להם לחזור אחרי שהמצב יירגע", הסביר בזק. "בחרנו בדרך המורכבת יותר, להשאיר אותם כאן וגם לדאוג למשפחות שלהם".

לדבריו, רוב השחקנים הזרים בחרו להישאר בישראל למרות הלחימה מול איראן והחששות הנלווים לכך. רק החלוץ ג'ורג'ה יובאנוביץ' עזב זמנית לאחר לחץ מצד בני משפחתו.

בזק סיפר כי אנשי הצוות במועדון פועלים כדי להסביר לזרים את המציאות בישראל, ואף נעזרים בשחקנים ותיקים שכבר חוו תקופות ביטחוניות דומות.

באחד האימונים האחרונים, כאשר התרחשו יירוטים באזור הכרמל, אחד השחקנים הזרים הופתע מהתגובה הרגועה של הסובבים. "הוא שאל איך אנחנו יושבים בשקט בזמן שיש יירוטים", סיפר בזק, והוסיף כי עבור הזרים מדובר במציאות חדשה שקשה להם להבין.

במכבי חיפה מקווים כי למרות המלחמה, ניתן יהיה לחדש בקרוב את משחקי ליגת העל. לפי ההערכות, ההכרעה בנושא תתקבל על ידי מנהלת הליגה ופיקוד העורף.

"בהתחלה זה כנראה יהיה ללא קהל", אמר בזק, "אבל המטרה היא לסיים את הליגה. הכדורגל חשוב גם כדי להחזיר קצת תחושת שגרה".

עם זאת הבהיר כי המועדון מבין את הקושי של השחקנים הזרים בתקופה של מלחמה.

"להיות במדינה זרה בזמן מלחמה לא שלך זה לא דבר פשוט", אמר. "אם מישהו ירגיש שהוא לא מסוגל להתמודד עם המצב, אנחנו נכבד את ההחלטה".