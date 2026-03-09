דרמה בפרשת הפצ"רית: "מנסים לקבור את התיק"

חבר הכנסת משה סעדה התייחס להתפתחות האחרונה בפרשת הפצ"רית ותקף: "זה נראה כמו ניסיון ברור לקבור את התיק"

חבר הכנסת משה סעדה תוקף היום (שני) את ההחלטה של ‏יועמ"שית משרד המשפטים, על העברת תיק הפצ"רית לפרקליט המדינה.

בדבריו ברדיו 'גלי ישראל' הוא אמר: "זו קבורת חמור לפרשת הפצ"רית. עמית איסמן היה חלק מההתנהלות והשיבוש בפרשה, וכעת דווקא אליו מעבירים את ההכרעה.

איך יכול להיות שנותנים לאדם שהיה חלק מהקביעה המופרכת לפיה הייתה כאן חקירה תקינה, להכריע עכשיו בנושא? אייסמן וגלי בהרב מיארה עובדים בצמוד, קומה מעל קומה, נמצאים יחד כל הזמן בישיבות.

אז מה מצפים שיקרה, שהוא יורה לפתוח בחקירה נגדה? מי באמת מאמין שזה יקרה? זה נראה כמו ניסיון ברור לקבור את התיק".