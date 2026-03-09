ירי למרכז מאיראן: הרוג ופצועים במצב אנוש וקשה בזירות נפילה

אזעקות צבע אדום הופעלו כעת (שני) במרכז הארץ, בעקבות ירי טילים מאיראן. לאחר מספר דקות דווח על מספר זירות נפילה במרכז הארץ, כאשר שלושה בני אדם נפצעו באורח קשה בשתי זירות.

תחילה דווח על שני בני אדם שנפצעו באורח אנוש באתר בנייה ביהוד. חובשים ופראמדיקים של מד"א שהוזעקו למקום העניקו להם טיפול רפואי, כשהם מחוסרי הכרה.

זמן קצר לאחר מכן, נקבע מותו של אחד הפצועים, שתואר כגבר בן 40. הפצוע השני פונה לבית החולים שיבא בתל השומר כשמצבו קשה ולא יציב.

פראמדיקית מד"א ליז גורל סיפרה: "מיד לאחר האזעקות קיבלנו במד"א דיווחים על מספר זירות במרכז הארץ ויצאנו לסרוק את כולן. אחת מהזירות במרכז הארץ היא באתר בניה. מדובר בזירה קשה, 2 הפצועים שכבו כשהם מחוסרי הכרה וסובלים מפציעות רסיסים קשות בגופם. לאחר ביצוע פעולות החייאה נאלצנו לקבוע את מותו של גבר כבן 40 ופינינו בניידת טיפול נמרץ לבי"ח את הפצוע השני במצב קשה."

במקביל, צוותים נוספים העניקו טיפול רפואי לגבר בן 30 שנפצע באורח קשה עם פציעות מרסיסים בזירה אחרת באור יהודה, והוא פונה לבית החולים.

סמנכ"ל הצלה חיים ברגמן וחובשי הצלה לייבי זעלמאן ומוישי אינדיג סיפרו כי: "הגענו בכוחות גדולים לזירת נפילה, בה מצאנו פצוע קשה לאחר שנפגע כתוצאה מפגיעת רסיס. יחד עם חובשים ופראמדיקים של הצלה ומד"א, הענקנו טיפול רפואי ראשוני הכולל עצירת דימומים וחבישות, לגבר כבן 30 במצב קשה, והוא פונה להמשך טיפול בחדר הטראומה בבית החולים שיבא בתל השומר".

פרטים נוספים מיד