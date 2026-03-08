צפו בתיעוד: צה"ל תקף עשרות מפקדות ובסיסים של משמרות המהפכה

כוחות צה"ל השלימו גלי תקיפות נוספים בטהרן, כשתקפו את מפקדת החלל והלווינות של משמרות המהפכה ו-50 בונקרים שאחסנו תחמושת

מבצע "שאגת הארי" נמשך: כוחות חיל האוויר, בהכוונת אמ״ן, השלימו היום (ראשון) מספר גלי תקיפות נוספים לעבר עשרות תשתיות של משטר הטרור האיראני ברחבי טהרן. בין היתר במסגרת כך, הותקפה מפקדת החלל והלווינות של משטר הטרור האיראני ששימשה כמרכז קליטה, שידור וחקר של ארגון החלל האיראני השייך לכוחות המשטר.

בצה"ל אמרו כי המרכז כלל את מבנה השליטה וההפעלה של לווין ״ח׳יאם״, ששוגר באוגוסט 2022 ושימש את משמרות המהפכה לקידום פעולות טרור ומעקב אחר מדינת ישראל ומדינות האזור.

בנוסף, צה"ל תקף עשרות תשתיות נוספות של משטר הטרור האיראני, ובהן: כ-50 בונקרים שאחסנו תחמושת בתוך אחד מבסיסי כוחות ביטחון הפנים, בסיס של כוחות יחידת הבסיג', מפקדות של כוחות ביטחון הפנים, ומתחם השייך לכוחות היבשה של משמרות המהפכה.

דובר צה"ל

"כוחות ביטחון הפנים והבסיג' מהווים חלק מהכוחות החמושים הכפופים למשטר הטרור האיראני, והובילו במשך שנים פעולות טרור. הכוחות מהווים זרוע מרכזית בדיכוי האוכלוסייה האזרחית באיראן ואחראים להפעלת אלימות אכזרית ושיטתית כלפיה" נמסר מדובר צה"ל. "התקיפות שהושלמו הינן חלק משלב העמקת הפגיעה במערכי הליבה של משטר הטרור האיראני ויסודותיו".