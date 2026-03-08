דרמה בלב טהרן: כטב"ם מתפוצץ על אופנועי הבסיג׳

תיעוד שמופץ בידי גורמי אופוזיציה באיראן מציג לכאורה כטב״ם המתפוצץ סמוך למחסום וכמה אופנועים של כוחות הבסיג׳ בטהרן. לפי הדיווחים, הפיצוץ התרחש באזור שבו פעלו אנשי המיליציה המזוהה עם משמרות המהפכה.
בסרטון נראה כלי טיס בלתי מאויש מתקרב לאזור המחסום, ולאחר זמן קצר מתרחש פיצוץ בסמוך לאופנועים שעל פי הטענה שייכים לכוחות הבסיג׳. לא נמסרו פרטים רשמיים על נפגעים באירוע, ולא ניתן לאמת באופן עצמאי את נסיבות התקרית.
כוחות הבסיג׳ נחשבים לאחד מכוחות הביטחון המרכזיים של המשטר האיראני, והם פועלים לצד משמרות המהפכה באכיפת סדר פנימי ובפעילות ביטחונית בערים.
