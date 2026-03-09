מילביצקי נגד היועמ"שית: "חיילת במרד נגד הממשלה הנבחרת"

יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי (הליכוד), בראיון לסרוגים, לא חוסך ביקורת מהיועמ"שית ומאשים את האופוזיציה: "הדמוקרטים היום הם רשימה שמתנגדת לקיום של מדינה יהודית בארץ ישראל"

אולפן "סרוגים" אירח השבוע את יו"ר ועדת הכספים, ח"כ חנוך מילביצקי, לשיחה מקיפה במסגרת התכנית "כיפות ברזל" עם המגיש נתנאל איזק. בראיון, מילביצקי לא חסך בביקורת על האופוזיציה ומערכת המשפט, לצד דברי שבח חמים לראש הממשלה נתניהו על ניהול המערכה האזורית.

ח"כ חנוך מילביצקי באולפן סרוגים

"זמנים מרגשים ומדהימים": התפנית מול איראן

הראיון נפתח בניתוח המצב הביטחוני והשינוי הדרמטי במאזן הכוחות האזורי מול ציר הרשע.

"צו השעה כמובן קודם כל איראן. אנחנו עדים לתפנית דרמטית במזרח התיכון... ישראל וארצות הברית, שכם אל שכם... תוקפות ומחסלות את סוכנת הטרור מספר אחת בעולם".

ח"כ חנוך מילביצקי: "אף אחד לא היה מאמין, אלא באמת זמנים מרגשים ומדהימים ואשרינו שזכינו". מילביצקי הדגיש את תפקידו של ראש הממשלה בתהליך: "ראש הממשלה הוביל את התהליך הזה...

הוא הראשון שהבין את עוצמת האירוע... לא נכנע לקונספציה, אלא עשה עבודה דיפלומטית מעולה וביחד עם נשיא ארצות הברית מוביל את העולם כולו לאירוע היסטורי". לדבריו, נתניהו הוא "המנהיג הגדול ביותר שידעה מדינת ישראל. מדובר באמת במנהיג שעושה היסטוריה בקנה מידה עולמי".

הכלכלה בצל המלחמה: "התקציב יעבור בעזרת השם"

כיו"ר ועדת הכספים, התייחס מילביצקי ליכולת של הקואליציה להעביר את תקציב המדינה הקרוב למרות האתגרים הפוליטיים והכלכליים.

"ראינו אתמול פרסומים שכפי הנראה, תקציב המדינה עתיד לעבור. אתה יו"ר ועדת הכספים, מה אתה יודע להגיד לנו?".

מילביצקי: "בעזרת השם תקציב המדינה יעבור... לכולם ברור שנכון למדינת ישראל בטח ובטח בזמן הזה של מלחמה... שיהיה תקציב נכון, תקציב שיתמודד עם כל האתגרים".

הוא הוסיף כי גם אם הממשלה לא תשלים את ימיה בסופו של דבר, התקציב חייב לעבור. מילביצקי שיבח את המפלגות החרדיות על "האחריות הלאומית הכי גדולה", בכך שהן לא שוברות את הכלים למרות הקשיים בסוגיית חוק הגיוס.

בנוגע לחוק הגיוס עצמו, ציין מילביצקי: "ברור לחלוטין שזה לא הסוף... אבל הוא התחלה. חוק שמביא עשרות אלפי חרדים במשך כמה שנים לבוא ולהתגייס לצבא ללא התנגדות של גדולי ישראל". הוא הדגיש כי "מי שלומד תורה צריך ללמוד", שכן התורה היא השורש של עם ישראל בארץ הזו.

המאבק על הזהות היהודית והביקורת על האופוזיציה

מילביצקי רואה בתקציב ובדיונים בוועדת הכספים השתקפות של מאבק עמוק יותר בחברה הישראלית על דמותה של המדינה.

"אתה רואה בוועדת הכספים איך שהאופוזיציה בכל משרד על מה הם נתפסים... כמה הולך פה לזהות יהודית, כמה הולך פה ללימוד תורה... אתה מבין את האירוע המכונן שאנחנו עוברים פה... המאבק הזה בין מדינה יהודית לאיזשהו אנדרוגינוס מערבי".

הוא תקף בחריפות את ח"כ יאיר גולן ואת מפלגת "הדמוקרטים": "בא יאיר גולן ואומר 'לא, הצבא צריך לשמש כלי לחילון האוכלוסייה החרדית'... הם הולכים דוך נגד הזהות היהודית של מדינת ישראל". לטענתו, "הדמוקרטים היום הם רשימה שמתנגדת לקיום של מדינה יהודית בארץ ישראל".

"מרד אמיתי": המתקפה על מערכת המשפט והיועמ"שית

אחד החלקים הסוערים בראיון עסק בהתנהלותה של היועצת המשפטית לממשלה וצמרת מערכת האכיפה.

"היועצת המשפטית לממשלה שבעצם פונה ואומרת להיערך לפיטורי השר בן גביר... באמצע מלחמה... מה אתה יודע להגיד לנו על הדבר הזה?".

"נגד ממשלת ישראל, נגד מדינת ישראל, מתנהל מזה זמן מרד. מרד אמיתי. גלי בהרב מיארה היא אחת החיילות של המרד הזה". הוא הוסיף כי לדעתו היא מנסה לסכל את עבודת הממשלה וכי "אילו זה היה תלוי בי, היא מזמן לא הייתה נכנסת לא לישיבות ממשלה... הייתי מקצץ את כל הסמכויות שלה".

מילביצקי התייחס גם לחקירת לוחמי כוח 100, אותם כינה "הדרייפוסים החדשים", וטען כי "יש אכיפה ברירנית סלקטיבית... יש מהלך מתוכנן להדיח ממשלה בישראל... כדי לייצר זירה נוחה יותר לחילופי שלטון".

רפורמה בלשכת עורכי הדין

מילביצקי הסביר את הרציונל מאחורי הצעת החוק שלו לביטול חובת החברות בלשכת עורכי הדין והקמת מועצה מקצועית.

"לשכת עורכי הדין... הפכה להיות סוג של מוקד כוח קפלניסטי מטורף... זו היום פלטפורמה פוליטית לכל מיני כאלה שרוצים להגיע לתפקידי ציבור בשמאל הקיצוני". הוא הציע להפוך את המקצוע למודל הדומה לרואי החשבון, שם החברות בלשכה היא וולונטרית.

נתניהו? "המנהיג הכי גדול של העם היהודי"

בסיום הראיון, השיב מילביצקי בקצרה על שורת שמות ומושגים:

בנימין נתניהו: "המנהיג הכי גדול של העם היהודי".

דונלד טראמפ: "חבר ישראל הכי גדול בעת החדשה".

יאיר לפיד: "בדיחה".

גלי בהרב מיארה: "חיילת של המרד".

יהודה ושומרון: "בעזרת השם בקרוב" (ריבונות).

זהות יהודית: "הכרח במדינת ישראל".

עם ישראל: "חי".