המומחה מגיב לאמנון אברמוביץ': "אני בז לו"

המדען הראשי לשעבר של משרד החינוך, ד"ר גבי אביטל, מתייחס לדבריו של פרשן חדשות 12 אמנון אברמוביץ' ותוקף: "הוא לא מבין את המציאות"

ד"ר גבי אביטל, לשעבר המדען הראשי של משרד החינוך, התראיין לרדיו "גלי ישראל" ויצא במתקפה חריפה נגד אנשי התקשורת באולפנים, על רקע הצלחות מערכות ההגנה האווירית במלחמה והשיח המגזרי סביבן.

בתגובה לביקורת שהושמעה בתקשורת על כך שאין "התרעה מדויקת" לכל טיל וטיל, אמר ד"ר אביטל: "הטענה הזו לא נורמלית. היא מייצגת קבוצה קטנה של מתוסכלים באולפנים ואני פשוט מרחם עליהם. פגיעה של טיל בטיל זה פיתוח מדהים שעבדו עליו במשך עשרות שנים".

אביטל בחר להוסיף זווית אמונית להישגים הטכנולוגיים: "מעבר למדע, אני יודע להודות לקדוש ברוך הוא על הניסים שאנחנו רואים פה יום-יום".

במהלך הראיון, התייחס המגיש פתחי לדבריו של הפרשן אמנון אברמוביץ', שטען כי הישגי המלחמה והטכנולוגיה הם של "ישראל החילונית" ולא של הציבור הדתי.

ד"ר אביטל לא נותר חייב: "אני בז לו בכל לשון של בוז. הוא יודע בעצמו שיש בתעשייה הביטחונית ובהייטק המון אנשים מאמינים, והם עדיין יודעים ש'אחד ועוד אחד הם שניים'. אנחנו יודעים לעשות מדע מהמובילים בעולם".

אביטל סיכם בביקורת אישית על אברמוביץ' ועל האופן שבו הוא מבטל את חלקו של הציבור המאמין והנהגת המדינה: "הוא אמר על נתניהו שהוא יהיה 'הערת שוליים' – כנראה שהוא עצמו לא מבין את המציאות בשטח".