מפקד פיקוד העורף בפנייה דחופה לציבור

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, ביקר היום (שני) באחת מזירות הנפילה במרכז הארץ יחד עם מפקד נפת תל אביב, אל"ם (במיל') מיקי דוד, מפקדת מחוז דן, אל"ם שני גרשי ומפקדים נוספים.

במהלך הביקור, שוחח עם אמיר שחר שביתו נפגע, שיבח את התנהלות האזרחים וקרא להמשיך ולציית להנחיות פיקוד העורף.

מפקד פיקוד העורף, אלוף שי קלפר, אמר: "אנחנו נמצאים ביום העשירי למבצע 'שאגת הארי'. מבצע מכריע, היסטורי וצודק. ראשית, אני רוצה להביע הערכה לאזרחי מדינת ישראל על העמידה ועל החוסן שאתם מפגינים".

"אנחנו נמצאים כאן בדירה של אמיר שחר היקר", המשיך מפקד פיקוד העורף, "הדירה הזאת נפגעה מפצצת מצרר. אני יודע שהיקף השיגורים קצת יותר נמוך, ויכול להיות שהאזעקות קצת יותר גבוה, אבל הדירה הזאת ממחישה שגם פצצת מצרר עושה נזקים אדירים. בזכות ההישמעות להנחיות ולמשפחה של אמיר האירוע הזה הסתיים ללא נפגעים ולכן אני מפה פונה לאזרחי ישראל להמשיך לעמוד בחוסן, בגבורה, להישמע להנחיות פיקוד העורף - הן מצילות חיים".

האזרח שביתו נפגע, אמיר שחר, אמר: "אם יורשה לי להוסיף, מחורבות דירתי, הבית שבנה אותו סבי לפני מאה שנה - לשמור על קור רוח להיענות להתרעות ולהוראות הן באמת מצילות חיים. הבן שלי, הנכדות שלי רצו למקלט השכונתי. הדירה תיבנה מחדש, הבית יתחזק, אבל איש לא נפגע ואני מלא הערכה לתגובה של הרשויות, פיקוד העורף, משטרה והעירייה - באמת הגיבו מצויין ואנחנו נעשה את שלנו אחרי שתתקנו את הנזקים".

